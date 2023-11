Perfumy tworzone rodzinnie przez matkę i syna, powstające we współpracy z artystami i rzemieślnikami, wyłącznie z naturalnych składników, a do tego pięknie opakowane… Przedstawiamy markę niszowych zapachów Ormaie!

Reklama

Perfumy Ormaie: natura, sztuka, rodzina

Ormaie to rodzinna firma prowadzona przez matkę i syna, Marie-Lise Jonak i Beptiste Bouygues. Główną wartością perfumerii jest kreatywność, co widać od razu po flakonach jej zapachów: fasetowane szkło i drewniane korki o różnych kształtach i barwach powstają we współpracy z utalentowanymi artystami i rzemieślnikami. W DNA marki wpisana jest też miłość do przyrody - jej zapachy powstają wyłącznie z naturalnych składników i… są naprawdę niezwykłe!

Mat. prasowe

Wszystkie zapachy Ormaie to wody perfumowane - jest ich siedem. Oto trzy nasze ulubione!

Yvonne to klasyczna kompozycja różano-szyprowa, przełamana zaskakującymi akordami czerwonych owoców. Tworzą ją m.in. nuty róży, jaśminu, brzoskwini, wanilii, tonkowca wonnego i peruwiańskiego drzewa pieprzowego.

Mat. prasowe

Les Brumes to coś dla miłośniczek… drzewek cytrusowych. Mieszają się w nim nuty cytrusowych sadów i wilgotnego lasu. Znajdziesz tu akordy szałwii, tuberozy, cedru, drzewa sandałowego, wetywerii i… mate!

Mat. prasowe

Zainspirowany sztuką Paula Gauguina, L'Ivree Bleue pachnie egzotyczną dżunglą: ciemną wanilią, rumem, paczuli, kakao, mandarynką i lilią.

W innych zapachach Ormaie znajdziesz też nuty wosku, papieru, a nawet… wypolerowanych drewnianych desek. Warto poznać je bliżej!

Zapachy kosztują 850 zł/100 ml EDP. Są do kupienia w perfumerii GaliLu.