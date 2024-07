Lily James została twarzą My Burberry Black - nowego zapachu brytyjskiego domu mody! Odtwórczyni tytułowego „Kopciuszka’’ w kampanii Burberry pokazuje zupełnie inne, zmysłowe oblicze. Naga aktorka stanęła przed obiektywem fotografa Mario Testino w czarnym płaszczu, który po chwili zdjęła pozując... zupełnie nago! My Burberry Black to nowa wersja inspirowanego kultowym trenczem zapachu My Burberry. W eleganckim flakonie z czarną wstążką znajdziemy zmysłowe nuty jaśminu, brzoskwini oraz róży. Cena woda perfumowanej My Burberry Black to ok. 330 zł/50 ml.

Nowy zapach od Burberry: My Burberry Black

Materiały prasowe

Gwiazdą odważnej kampanii została Lily James.

Zapach jest nową wersją inspirowanego kultowym trenczem zapachu My Burberry.

