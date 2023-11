Reklama

Good Girl Caroliny Herrery to już perfumiarski klasyk. Teraz na rynku pojawiła się jego kolejna odsłona, i to kolekcjonerska! Pokryty aksamitem flakon kryje niezwykły zapach, który kocha Karlie Kloss!

Aksamit na flakonie ma podkreślać zmysłowość zapachu. Kompozycja, stworzona przez znaną kreatorkę Louise Turner, jest ciepła i niepokojąca, orientalno-kwiatowa; bazuje na jaśminie i ciepłej woni bobu tonka haba. Wyczuwalne są w nim też nuty tuberozy i… kakao!

ZOBACZ TEŻ: Ukochany zapach londyńczyków, który kocha też Cara Delevingne. Tak bardzo, że zaśpiewała mu piosenkę!

Mat. prasowe

Ważna jest również czerwień:

Czerwień to jeden z moich ulubionych kolorów: jest zabawna, intensywna i enigmatyczna – oznacza pasję, miłość i alegría de vivir - mówi dyrektor kreatywna zapachów Carolina Herrera, Carolina Herrera de Baez.

Ambasadorką zapachu jest modelka Karlie Kloss. Film reklamowy, w którym występuje, najlepiej oddaje motto Good Girl: „It’s so good to be bad” („Tak dobrze być niegrzeczną”). Zresztą, sami zobaczcie!

Cena? Good Girl Velvet Fatale kosztuje 499 zł (80 ml EDP).

Mat. prasowe

Reklama

ZOBACZ TEŻ: Elegancka szminka w najpiękniejszych kolorach. A do tego chroni przed smogiem!