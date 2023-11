Nie masz pojechanego kostiumu, jakie co roku noszą gwiazdy, albo… siły, by bawić się na halloweenowych imprezach? Szanujemy to ;). I mamy świetny sposób, by uczcić Halloween 2019 w domu, odpoczywając, relaksując się i… pielęgnując urodę. Sposób nawet za jedyne 6 zł!

Reklama

Halloween 2019 w domu: załóż maskę

Nie musisz wychodzić z domu w kostiumie za setki złotych, żeby bawić się świetnie w halloweenowy wieczór. Zaproś koleżanki lub sama przy gorącej czekoladzie uczcij ten wieczór, nakładając na twarz maskę, np. w płachcie. To pielęgnacyjny hit, który kilka lat temu przywędrował do Europy z Korei. Z Azji pochodzi też kolejny trend: nakładanie masek w płachcie, które nie tylko pielęgnują skórę, ale i bawią! Zdobione są obrazkami lub wycinane w różne kształty. My wybraliśmy kilka najbardziej odpowiednich na Halloween. Na każdą kieszeń!

Mat. prasowe

Masz ochotę na wieczór pełen szyku?

Maska na okolice oczu GlamGlow EyeBoost Reviving Eye zawiera kwas hialuronowy, ekstrakt z alg i skwalan, dzięki którym wygładza, odżywia i nawilża skórę. Kosztuje 39 zł.

Maska GlamGlow GlowLace Radiance-Boosting Hydration Sheet Mask to błyskawiczny ratunek dla ziemistej i zmęczonej skóry. Dzięki zawartości kofeiny i zielonej herbaty natychmiast nawilża i pobudza. Kosztuje 49 zł.

Mat. prasowe

Wolisz coś zabawnego?

Maska Bielenda Monster Mask Odważny Kazik zawiera węgiel aktywny, który przyciąga i wchłania toksyny, nadmiar sebum oraz inne zanieczyszczenia – nawet z głębszych warstw skóry. Odblokowuje pory i zapobiega powstawaniu wyprysków.

Maska Bielenda Monster Mask Szalony Gonzo ma w składzie witaminę C, silny antyoksydant, który wyrównuje koloryt cery i dodaje jej blasku, oraz sok z ananasa, który redukuje przebarwienia i widocznie poprawia kondycję skóry.

Obie maski kosztują 8,99 zł.

Mat. prasowe

A może coś czarnego? Czarne maski zawierają zwykle aktywny węgiel i oczyszczają cerę. Mogą mieć postać płachty lub kremu.

Maseczka do twarzy Duetus zawiera olej z konopi, węgiel aktywny i kwas salicylowy i przeznaczona jest do pielęgnacji cery mieszanej lub z niedoskonałościami. Kosztuje 6 zł.

Węglowa czarna maska peel-off Pure Detox Biotaniqe błyskawicznie i dogłębnie oczyszcza skórę z zanieczyszczeń i toksyn, odblokowuje i ściąga pory, absorbuje nadmiar sebum i usuwa martwe komórki skóry. Kosztuje 25,99 zł.