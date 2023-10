Całe pokolenie młodych dziewczyn wychowało się w sneakersach. Chodziłyśmy w nich do szkoły, na uczelnię, przy odrobinie szczęścia nawet do pracy. Pierwsze kroki na szpilkach stawiałyśmy na posadzce sieciówkowych przymierzalni, zakładając, że skoro i tak obcasy krzywdzą nasze stopy, to nie ma sensu w nie inwestować. Błąd – tanie i źle wyprofilowane buty z wyprzedaży sprawiły, że tylko bardziej tęskniłyśmy za sportową podeszwą. Ale pragnienie kobiecości pozostało...

Na te potrzeby odpowiada ECCO, duńska marka dla której komfort zawsze był na pierwszym miejscu. Na szczęście nie traci na tym estetyka. Propozycje ECCO na ten sezon to wybuchowa mieszanka sportu i miejskiej wygody z kobiecymi fasonami i wyrazistą kolorystyką. Od sportowych sandałów, które w zeszłym roku weszły szturmem na wybiegi i nadal pozostają w grze, przez modele w owocowych barwach i pastelowe sneakersy, aż po eleganckie czółenka z supermodnymi detalami.

Sneakersy ECCO ST.1, 449 zł.

Trendy wiosna-lato 2020 w kolekcji ECCO

W tym sezonie stawiamy na podwyższenie. Niska platforma dodaje kilka centymetrów podeszwom sneakersów i letnich sandałów. Najmodniejsze są tak zwane flatformy, czyli buty „na słoninie”, platformie o podobnej wysokości przy czubku i pięcie. Znajdziemy je w linii ECCO Elevate, zarówno w formie wygodnych sandałków, jak i wciąż pozostających w trendach wsuwanych klapek.

Sandały ECCO ELEVATE PLATEAU SANDAL, 499 zł.

Dodatkowym atutem są soczyste kolory. Hitem sezonu są buty w barwach cytryny i mandarynki - obie kluczowe w linii ECCO Elevate. Z czym je nosić? Genialnie przełamują stylizacje w klasycznej letniej bieli.

Sandałki ECCO ELEVATE 75 BLOCK SANDAL, 499 zł.

Zauważyłyście cienkie paseczki na kostce? To trend, który pokochałyśmy w zeszłym roku, bo świetnie podkreśla zgrabne łydki... W tym sezonie nadal jest aktualny, ale zapięcia na pasek pojawiają się także w bardziej eleganckich modelach z zakrytymi palcami. To fason zwany Mary Jane, który proponuje wiele domów mody. Pamiętali o nim także projektanci linii ECCO Shape, której głównym założeniem jest zapewnienie maksymalnej wygody butom na wysokim obcasie. Podeszwa z miękkich polimerów amortyzuje każdy krok, a cholewka z miękkiej skóry dostosowuje się indywidualnie do krzywizny stopy.

Czółenka ECCO SHAPE 75 POINTY, 349 zł.

Oprócz wariacji na temat Mary Jane, wielbicielki obcasów znajdą w linii ECCO Shape także hit z wybiegów – czółenka „z dekoltem”, głęboko wycięte w okolicy palców. Taki fason optycznie wydłuża nogi! Zwróćcie też uwagę na trend, który pozostanie z nami na długo i powoli będzie wypierał zaokrąglone czubki i szpice. Jeśli teraz zainwestujesz w czółenka ze ściętym noskiem, pozostaniesz w trendach przez najbliższe kilka sezonów.

