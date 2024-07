Modne stylizacje ze sztruksami męskimi i sztruksami damskimi

Spodnie sztruksowe, czyli sztruksy, są miękkie, wygodne i dopasowują się do kształtu sylwetki. Sztruksy damskie warto zakładać na eleganckie okazje, na randkę bądź na imprezę. Do spodni warto założyć jednokolorowy żakiet, gładką lub koronkową bluzkę i czółenka. Sztruksy męskie świetnie sprawdzą się zarówno do pracy – w wersji eleganckiej, jak i na spotkanie towarzyskie - jako luźna stylizacja.