Flesz Fashion Night 2021 już za nami! Jak zawsze impreza przyciągnęła tłumy gwiazd oraz najlepszych projektantów, którzy zaprezentowali swoje wyjątkowe kolekcje. Jednak moda to nie tylko piękne ubrania. Na cały look modelki zawsze składają się dodatki, makijaż oraz fryzura. I właśnie o włosach rozmawiała redaktorka Party.pl, Monika Maszkiewicz ze sławnym stylistą włosów – Piotrem Sierpińskim. Był on odpowiedzialny za stworzenie wszystkich fryzur na Flesz Fashion Night. Jakich kosmetyków używał? Na co w stylizacji włosów stawia? I jak stworzyć fryzurę, która będzie się prezentować spektakularnie nawet kilka godzin po ułożeniu? O tym wszystkim rozmawiała Monika z Piotrem!

Piotr Sierpiński – fryzjer gwiazd i ambasador marki Syoss

Piotr Sierpiński od lat czesze największe gwiazdy polskiego show-biznesu, występuję w programach telewizyjnych oraz doradza na łamach gazet. Jest niezwykłym ekspertem odpowiedzialnym za setki przepięknych metamorfoz! W tym roku został oficjalnym ambasadorem Syoss i właśnie z kosmetykami tej marki pracował podczas Flesz Fashion Night 2021. Piotr stworzył fryzury modelek i… wyszło mu to po prostu rewelacyjnie. Jak przyznaje, jest to dla niego niesamowita odskocznia od pracy w salonie i uwielbia brać udział w tak kreatywnych projektach.

Takie imprezy to jestem cały ja – uwielbiam je! – zdradza Piotr.

Fryzury na Flesz Fashion Night 2021

Co było inspiracją dla Piotra podczas tworzenia looków na pokaz? Naturalność! Starał się przede wszystkim wydobyć naturalne piękno włosów modelek – podkreślać skręt przy kręconych pasmach, a proste dodatkowe wygładzać i dodawać im blasku.

Jestem człowiekiem, który bardzo lubi klasykę. Lubię wydobywać piękno, nie lubię zbyt przestylizowanych włosów - wyznał.

Impreza Flesz Fashion Night rozpoczęła się późnym wieczorem, jednak Piotr stworzył fryzury już w południe! Pojawia się więc pytanie - co jest kluczowe w stylizacji włosów, aby była trwała, a na pokazie fryzury prezentowały się tak samo dobrze jak na backstage’u? Dla Piotra must-have’em jest lakier. Jak twierdzi, jest to produkt, bez którego się po prostu nie rusza. Na kilka godzin przed pokazem używa lakieru Syoss o mniejszej mocy utrwalenia, a tuż przed imprezą, wybiera już ten zdecydowanie bardziej utrwalający.

Dlaczego pracuje właśnie na produktach marki Syoss?

Bardzo mało osób wie, że marka Syoss powstała we współpracy z profesjonalistami. W związku z tym jest to marka, która odpowiada i profesjonalnemu fryzjerowi i człowiekowi, który nie musi się na tym znać. I to właśnie wyróżnia Syoss! - podsumowuje Piotr.

Jego ulubionym kosmetykiem Syoss, bez którego nie wyobraża sobie pracy, jest nabłyszczacz! To właśnie on jest odpowiedzialny za piękny połysk włosów modelek i finalny efekt.

Korzystając z okazji, Monika poprosiła Piotra, aby podzielił się z nami trikiem na objętość fryzury!

Przed wyjściem z domu, gdy włosy są już wysuszone, należy skierować głowę w dół i przeczesać włosy palcami. Następnie, właśnie w tej pochylonej pozycji, spryskać je lakierem. Podnosimy, przeczesujemy palcami i jest piękna fryzura! - zdradził.

Porady od mistrza fryzur weźmiemy sobie do serca, a was zapraszamy do obejrzenia całego wywiadu!

