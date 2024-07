5 z 5

Odwiedzając wystawę możecie zobaczyć jak słynny new look Christana Diora z gorsetami i rozkloszowanymi spódnicami przechodzi w trapezowe projekty Yvesa Saint Laurenta, po których następują teatralne i nacechowane seksem kolekcje Johna Galliano. Nie planujecie w najbliższym czasie wycieczki do Paryża? Spokojnie, wystawę „Christian Dior, Designer of Dreams" będzie można podziwiać w Musée Des Arts Decoratifs aż do 7 stycznia 2018.