Spraye utrwalające makijaż Prep+ Prime Fix marki Mac to must have każdego makijażysty. Teraz znany kosmetyczny brand posunął się o krok dalej i stworzył Fix+ Magic Radiance, czyli magiczną mgiełkę, która nie tylko utrwala makijaż, ale też intensywnie pielęgnuje i rozświetla skórę.

Działanie magicznej mgiełki

Magiczna mgiełka została stworzona za kulisami pokazów mody przez makijażystę Nettę Szekeley. Innowacyjność produktu polega na tym, że daje rewelacyjny efekt przy minimalnym wysiłku. Główne role w składzie mgiełki Fix+ Magic Radiance pełnią: kwas hialuronowy, witamina C i olejki eteryczne. Dzięki temu kosmetyk zyskał zupełnie nowe właściwości. Długotrwale nawilża i ujędrnia skórę, równocześnie nadając jej niezwykły blask.

Aplikacja mgiełki Fix+ Magic Radiance

Nowość marki Mac można stosować na kilka sposobów. Użyta przed nałożeniem makijażu świetnie przygotowuje cerę i działa jak baza. Z kolei rozpylona po nim utrwala makeup i nadaje mu świetlisty blask. Dobrze sprawdza się również rozpylona na cerę w ciągu dnia jako mgiełka pielęgnująca. Aby zwiększyć efekt nawilżenia, śmiało można nasączyć nią płatek kosmetyczny i przykładać do skóry przez około dwie minuty. Ostatnim patentem na mgiełkę Fix+ Magic Radiance jest spryskanie nią beauty blendera i za jego pomocą rozprowadzenie kosmetyku po oczyszczonej skórze. Za każdym razem po jego zastosowaniu cera jest nawilżona i rozświetlona.