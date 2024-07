1 z 12

W kwestii stylu nie mamy wątpliwości – Melania Trump wie o co chodzi. Jej looki są zawsze dopracowane, eleganckie i doskonale eksponujące jej atuty – a przy tym pozostają wysmakowane. Jeśli bylibyśmy pierwszymi damami to prawdopodobnie właśnie tak chcielibyśmy wyglądać.

Jeszcze przed wizytą w Polsce pierwsza dama USA pokazała się w wyjątkowo prostym stroju, który był kwintesencją jej letniego stylu – niezobowiązujący, elegancki i prosty. Jeśli chciałybyście wyglądać tak jak Melania – mamy dla Was dobre wieści. Dzięki wyprzedażom kupicie cały ten look za 120 zł. Zapraszamy do galerii!

