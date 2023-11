Wielka dostawa kosmetyków do TK Maxx już się zaczęła. Jeśli szukasz idealnego prezentu dla swojej przyjaciółki albo chcesz porozpieszczać samą siebie i kupić sobie nowy kosmetyk, biegnij do TK Maxx. Luksusowe kosmetyki, kosmetyczki, akcesoria do kąpieli - wielka dostawa najlepszych marek do TK Maxx już od 20 września 2018 roku przez dwa tygodnie we wszystkich TK Maxx w Polsce. Czy są jakieś zasady? Owszem, jest ale tylko jedna: "Kto pierwszy ten lepszy!"

Reklama

Zobacz też: Przetłuszczające się włosy – co jest przyczyną i jak je pielęgnować?

Skusisz się? Poniżej znajdziesz tylko kilka z kosmetyków i akcesoriów do makijażu i pielęgnacji, które będzie można znaleźć w TK Maxx. A ceny? Już od 19,99 złotych! Zapraszamy!

Więcej: Kosmetyki naturalne z roślin do ciała i włosów, które można hodować w domu: aloes, mięta, róża

Kosmetyki w TK Maxx - wielka dostawa już się zaczęła.

Skusisz się?

Reklama

Ceny już od 19,99 zł