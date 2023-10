Ekologiczny styl życia to nie tylko moda, ale coś więcej. To myślenie o skutkach naszych działań i oddziaływania na naszą planetę. To życie w zgodzie z ideologią "zero waste", do której dołączyła właśnie marka Garnier. Marka już teraz stawia na dobro natury. Garnier przedstawił kluczowe zobowiązania, które realizuje krok po kroku. Po pierwsze, do 2025 roku wszystkie produkty będą wytwarzane bez użycia tworzyw pierwotnych, po drugie - wszystkie opakowania będą zdatne do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania, a po trzecie - fabryki marki będą neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Brzmi obiecująco? Owszem!

W skrócie, strategia Green Beauty oparta jest na 5 kluczowych elementach: więcej opakowań z recyklingu, więcej energii ze źródeł odnawialnych, więcej działań redukujących plastikowe zanieczyszczenia, więcej zielonej nauki i formuł, więcej solidarnego pozyskania surowców. Wszystko po to, by nasza planeta jak najmniej ucierpiała!

Specjalna etykieta, czyli skąd wiesz że Garnier realizuje strategię Green Beauty?

Ale skąd możesz wiedzieć, czy dane produkty marki Garnier objęte są działaniem zgodnym ze strategią Green Beauty? To bardzo proste! Wszystko znajdziesz na etykiecie!

Wdrożenie inicjatywy Green Beauty wiąże się też z wprowadzeniem do oferty nowych produktów będących zobowiązaniami marki w zakresie zrównoważonego rozwoju:

Garnier Bio Hemp z nowym opatentowanym opakowaniem kartonowym,

z nowym opatentowanym opakowaniem kartonowym, Garnier SkinActive Eco Pads do wielokrotnego użytku,

do wielokrotnego użytku, Garnier Ultra Doux szampon w kostce bez plastiku, w 100% biodegradowalny i w 100% nadający się do recyklingu.

Inicjatywa Green Beauty Garnier ma również na celu wsparcie konsumentów w dokonywaniu bardziej zrównoważonych wyborów w punktach sprzedaży. Jak to działa? Celem marki jest edukowanie konsumentów na tematy np. recyklingu poprzez wszystkie należące do brandu platformy internetowe.

W ramach programu Grupy L’Oréal for the Future Garnier będzie pierwszą marką, która umieści na swoich produktach informacje o wpływie środowiskowym i społecznym (w ramach Product Environmental & Social Impact Labelling). Zapewni w ten sposób możliwość dokonywania bardziej zrównoważonych wyborów. Taka etykieta znajduje się obecnie w fazie testów we Francji na produktach do pielęgnacji włosów. Prezentuje informacje o profilu środowiskowym produktów, klasyfikując je od A do E. Produkty oznaczone jako „A” są uznawane za najlepsze w swojej kategorii.

To nie koniec! Garnier w ostatnim czasie nawiązał współpracę z dwiema organizacjami: Ocean Conservancy, która od lat walczy z zanieczyszczaniem oceanów oraz Plastics For Change, przedsiębiorstwem non-profit, które działa na rzecz stabilności cen i dostępu zbieraczy odpadów do światowego rynku.