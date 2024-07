Na premierze spektaklu „Pozory mylą’’ Klaudia Halejcio zaliczyła stylową wpadkę... Aktorka pojawiła się w Teatrze Kamienica w krótkiej, odsłaniającej nogi dżinsowej spódnicy z dziwnym wzorem i nieregularnym wycięciem na dole. (zobacz: Kim Kardashian nie wróciła jeszcze do figury sprzed ciąży i już zakłada taką obcisłą sukienkę! Co poszło nie tak?) Zestawiła ją z białą, koronkową bluzką, jasnym płaszczem oraz torebką Milate (690 zł). Sam dodatek nam się podoba, jednak charakterystyczny morelowy kolor zupełnie nie pasuje do zestawienia, jakie zaprezentowała Klaudia Halejcio.

Reklama

A może się mylimy? Podoba ci się najnowsza stylizacja aktorki z premiery w Teatrze Kamienica?

Zobacz: Gorący trend na polskich czerwonych dywanach! Doda, Klaudia Halejcio noszą kreacje z rozciętymi... Zobaczcie sami!

Zobacz także

Klaudia Halejcio na premierze spektaklu „Pozory mylą’’ w Teatrze Kamienica

Ons.pl

Aktorka połączyła ze sobą ubrania, które zupełnie do siebie nie pasują.

Ons.pl

Dżinsowa spódnica z dziwnym wzorem, koronkowa bluzka, morelowa torba - to nie jest dobre zestawienie.

Ons.pl

Reklama

Torba Milate Buckingham, 690 zł