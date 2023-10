Co wyróżnia pewne siebie i szczęśliwe kobiety? Emanuje od nich siła i blask. Jednak nie biorą się one znikąd. Każda power woman dba o siebie i o swoje potrzeby. Poprzez dbanie o siebie nie mamy na myśli tylko pielęgnacji ciała czy twarzy. Chodzi przede wszystkim o to, że silne kobiety mają swoje rytuały i pamiętają o tym, że ich samopoczucie jest równie ważne, co partnera czy dzieci. Doskonale wiedzą, że jeśli one będą szczęśliwe i pełne pozytywnej energii, świat odpowie im tym samym. Dlatego nigdy nie oszczędzają na swoim komforcie i zawsze stawiają na jakość. Wybierają tylko najlepsze rzeczy (wcale nie oznacza, że najdroższe), które są idealnie do nich dopasowane. W końcu to, co używamy codziennie i czym się otaczamy, niesamowicie wpływa na nasz nastrój.

Poznaj 5 prostych zasad, dzięki którym będziesz czuć się pewnie w każdej sytuacji, a twoje życie stanie się po prostu przyjemniejsze!

1. Wybieraj ubrania dobre jakościowo

Czy zdarzyło ci się kupić sukienkę, która była piękna, ale w ciepły dzień było ci w niej niesamowicie gorąco, a pot płynął strumieniami? Możemy się założyć, że była zrobiona z poliestru, który jest sztuczną i nieoddychającą tkaniną. Dlatego jeśli chcesz czuć się dobrze w swoich ubraniach, zacznij zwracać uwagę na ich skład. To właśnie one bezpośrednio dotykają twojego ciała, więc powinny być zrobione z dobrego jakościowo i oddychającego materiału. Wybieraj ubrania z bawełny, lnu, jedwabiu lub wiskozy i pożegnaj się na dobre z poliesterem.

2. Bielizna? Wygodna i sexy!

Noś wygodną i zmysłową bieliznę, w której czujesz się sexy. Brzmi jak banał, jednak każda z nas wie, że zupełnie inaczej czujemy się w koronkowym komplecie, niż w przymałych matkach, które pamiętają jeszcze czasy studiów. W doborze idealnej bielizny najważniejsze są dwie rzeczy: materiał, z którego jest wykonana oraz właściwy rozmiar. Tkanina, która dotyka wrażliwej skóry okolic intymnych MUSI oddychać, a za mały biustonosz czy wpijające się majtki są zaprzeczeniem komfortu. Twoja bielizna powinna być jak druga skóra – delikatna dla ciała i idealnie dopasowana.

3. Codziennie używaj perfum

Czy swoje ulubione perfumy używasz tylko od wielkiego dzwonu? To błąd! Zapachy mają niesamowitą moc – potrafią wprawić w dobry nastrój, dodać pewności siebie albo rozbudzić po ciężkiej nocy. Gdy spryskasz się ukochanymi perfumami, otaczający cię piękny zapach będzie przypominać o tym, że dbasz o siebie, a życie jest piękne!

4. Wybieraj naturalne kosmetyki

Gdy mamy dzieci szukamy dla nich kosmetyków z najlepszym, delikatnym i naturalnym składem. Dlaczego nie robimy tego wobec nas samych? Przecież nasza skóra również zasługuje na wszystko co najlepsze! Dlatego stosuj kosmetyki z naturalnych składem, które dogłębnie odżywią i zadbają o jej potrzeby. Warto wybierać również produkty w ekologicznych opakowaniach – zyska na tym twoje samopoczucie oraz planeta!

5. Noś wkładki higieniczne Bella Panty Ultra

Używaj ultracienkich i oddychających wkładek Bella Panty Ultra, aby zawsze czuć się świeżo. Dlaczego właśnie ich? Ponieważ to najlepsze wkładki higieniczne dostępne na rynku! Wyróżniają się wysoką chłonnością oraz skutecznie neutralizują nieprzyjemny zapach. Jeśli masz problem z kropelkowym nietrzymaniem moczu, będą również idealne dla ciebie! Wkładki Bella Panty Ultra są niesamowicie cienkie, pozwalają skórze oddychać oraz są... ultra miękkie:). Ich delikatna i przyjemna powłoczka oraz mięciutkie wypełnienie zmniejszają ryzyko podrażnień okolic intymnych. Kolejną zaletą wkładek jest fakt, że rewelacyjnie dopasowują się do bielizny, dlatego podczas noszenia w ogóle ich nie czuć.

Wkładki higieniczne Bella Panty Ultra dostępne są w 4 wariantach: normal, normal mixform (do każdego rodzaju bielizny), large oraz extra long.

Jak sama widzisz, dbanie o siebie wymaga tylko podejmowania świadomych decyzji. Ale dzięki tym prostym zasadom każdego dnia będziesz czuć się doskonale we własnej skórze!

