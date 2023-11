1 z 10

Co będzie modne wiosną 2018 roku? Anna Lewandowska już zna odpowiedź na to pytanie! Żona Roberta Lewandowskiego pojawiła się na Balu Mistrzów Sportu w zjawiskowej, tiulowej kreacji w hitowymi kolorze nude. Jasny, cielisty beż będzie jednym z najgorętszych kolorów nadchodzącej wiosny. Trend na ubrania w kolorze nude wylansował nie kto inny jak Kim Kardashian i jej siostry. Kardashianki zwykle stawiają na bardzo dopasowane, wręcz opięte stroje w tym kolorze. Jednak nie musicie inspirować się ich stylem 1 do 1.

Anna Lewandowska interpretowała trend na nude zupełnie inaczej - postawiała na zwiewność i dziewczęcy wdzięk. Bez względu na to czy wolicie nude w wersji sexy, czy może stawiacie na wdzięk - w sieciówkach znajdziecie sporo sukienek w tym kolorze: od jasnoróżowych aż po ciemny beż. Idealnie jeśli kolor sukienki uda się dopasować do odcienia skóry. Właśnie o ten efekt chodzi!

Zobacz też: WOW! Anna Lewandowska zachwyciła swoim wyglądem na Balu Mistrzów Sportu! Tył jej sukni to jakiś OBŁĘD!

Zobaczcie sukienki w kolorze nude z popularnych sieciówek, takich jak H&M, Reserved czy Zara. Wśród nich modele z wyprzedaży już od niespełna 40 zł!

Polecamy: Naturalność i świeżość, czyli makijaż nude krok po kroku