Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Produkty z retinolem to pozycja obowiązkowa w każdej kosmetyczce. Składnik jest aktywną postacią witaminy A i stymuluje regenerację komórek w głębokich warstwach skóry, dlatego stosowany jest głównie w kuracjach odmładzających. Sprawdza się również do rozjaśniania przebarwień potrądzikowych i posłonecznych. Walka z tymi pierwszymi trwa u mnie od kilku miesięcy od zakończenia terapii farmakologicznej na trądzik. W celu ich zniwelowania oraz wygładzenia drobnych linii zaczęłam stosować nowe serum na noc Revitalift Laser Pure Retinol od L'Oréal Paris. Serum na noc z czystym retinolem Revitalift Laser Pure Retinol od L'Oréal Paris Nocne serum Revitalift Laser przeznaczone jest głównie do redukowania zmarszczek (również tych głębokich) i spowalniania procesu starzenia. Jego formuła zawiera czysty retinol o stężeniu 0,2% oraz kwas hialuronowy i naturalne olejki. Ma bardzo lekką, płynną konsystencję, która szybko wchłania się w skórę. Początkowo należy stosować kosmetyk przez dwie noce w tygodniu, a po siedmiu dniach częstotliwość można zwiększyć do co drugiej nocy. Następnie, po kolejnym tygodniu, śmiało można po nie sięgać już co noc. Ograniczenia wynikają z konieczności przyzwyczajenia skóry do intensywnego działania retinolu, by nie pojawiły się na niej podrażnienia oraz przesuszenie. Intensywnie Wypełniający Krem Anti-Age na Dzień SPF 50 Revitalift Filler od L'Oréal Paris Każdorazowo po serum konieczne jest też nałożenie kremu nawilżającego, a na drugi dzień dodatkowo kosmetyku z filtrem przeciwsłonecznym, najlepiej z tej samej serii, czyli kremu Revitalift Filler z SPF 50 od L'Oréal Paris. Produkt ma aksamitną i bogatą konsystencję, która nie pozostawia na skórze tłustego filmu ani nie...