Wreszcie są! White Tea Wild Rose i White Tea Vanilla Orchid Elisabeth Arden to dwa nowe zapachy w rodzinie White Tea, prawdziwego hitu z 2017 roku. Tak jak on afirmują one prostotę i radość płynącą z codziennych przyjemności. A jak pachną?

Reklama

Nowe zapachy White Tea Elisabeth Arden

Nowe zapachy z linii White Tea, White Tea Wild Rose i White Tea Vanilla Orchid, przeznaczone są dla kobiet, które chcą delektować się życiem, potrafią cieszyć się chwilami tylko dla siebie i doceniają proste, codzienne przyjemności. Zupełnie jak Reese Witherspoon, która została ich ambasadorką! Dlatego kompozycje są czyste i nieskomplikowane - takie, jak pierwszy zapach linii, White Tea.

White Tea to rześka kompozycja kwiatowa oparta na piżmie, włoskiej mandarynce, szałwii muszkatołowej, japońskiej białej paproci, białej herbacie i… nutach morskiej bryzy. A jak pachną nowości?

Mat. prasowe

White Tea Wild Rose to delikatny i słodki zapach kwiatowy. Poczujesz w nim akordy dzikiej róży, świeżej bryzy, kwiatu gruszy, palczatki imbirowej, piwonii, piżma i bobu tonka.

White Tea Vanilla Orchid to ciepła kompozycja z wanilią, wzbogacona akcentami cytryny i pigwy. Tworzą ją cytryna primofiore, zroszony jaśmin, kłącze irysa i esencja bergamotki. Jak wszystkie zapachy linii, zawiera też nuty białej herbaty.

Wszystkie zapachy mają te same ceny: 204 zł/100 ml EDT, 150 zł/50 ml EDT, 105 zł/30 ml EDT.