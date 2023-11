Szukasz idealnego prezentu na Dzień Zakochanych dla niej lub dla niego? Przedstawiamy kilka idealnych propozycji, które rozgrzeją każde, dosłownie każde serce! Postaw na oryginalne kapcie, ultra ciepłą bluzę, seksowną czerwoną sukienkę, modną torebkę, a może na nowy kosmetyk! Oto nasze propozycje.

Marka NAGO ma w swojej ofercie piękne klasyczne body z bawełny organicznej w różnych kolorach (229 zł). My zakochaliśmy się w tym w kolorze bordowym - idealnym kolorze na Dzień Zakochanych.

Sinsay ma w swojej ofercie kilka wspaniałych propozycji na walentynki. My zakochaliśmy się w czerwonej sukience za jedyne 19,99 zł! W tej sukience zakocha się każda kobieta.

Prezent dla zmarzlucha. Jeśli twoja druga połówka narzeka na to, że jest jej cały czas zimno, kup jej ultra ciepłą bluzę! KAPPA, dostępna w GO Sport, cena to 129 złotych.

Ultra ciepłe i mięciutkie kapcie. Kapcie marki EMU Australia. Cholewka pozwalająca odpocząć stopie to Skóra naturalna - Kożuch merynosów. Przyjemne wnętrze butów to kożuch merynosów. Komfort noszenia podnosi wkładka: kożuch merynosów. Do fasonu dobrano odpowiednią podeszwę, to wysokogatunkowe tworzywo. Pozwalają stopom swobodnie wypocząć. Cena to 179 zł (wcześniej 259 zł).

Dla miłośniczki trampek, nie ma nic lepszego niż... marka Converse! Oczywiście czerwone "made with love"! Kosztują 399 zł.

A może torebka? Torebka o kształcie półksiężyca od Puccini ze skóry ekologicznej to strzał w dziesiątkę, jeśli twoja kobieta kocha dodatki. Ta, którą widzicie poniżej, kosztuje teraz 219 złotych.

Hagi, puder do kąpieli z kozim mlekiem, to nasze ostatnie odkrycie! Kosztuje 49 zł i jest dostępny na Slowglow.pl.

Kevin Murphy Body Positive – zestaw do włosów cienkich, wypadających i zniszczonych - to hit, jeśli twój partner lub partnerka narzeka na stan swoich włosów. Zestaw kosztuje 284,90 zł, dostępny jest na hair2go.pl.

Toniki złuszczające są teraz hitem. My zakochaliśmy się w tym od PIXI. Cena za 250 ml to 109 zł.

Creamy, nawilżająco-tonizująca esencja HYDRO RICE. Esencja HYDRO RICE to połączenie starannie dobranych składników aktywnych zapewniających podwójne działanie nawilżające 360°: działa od wewnątrz, chroni na zewnątrz. Jej bazę stanowi fermentowana woda ryżowa. Cena to 129 złotych.

Krem idealny do pracy w biurze. CORPO CREAM – specjalistyczny krem antyoksydacyjny z linii dermo&medical. Przeznaczony do cery zmęczonej, spędzającej godziny przed ekranem komputera, telefonu, przebywającej w klimatyzowanych pomieszczeniach oraz narażonej na zanieczyszczenia miejskie. Zaprojektowany specjalnie, by pomagać w przedwczesnym starzeniu się komórek skóry. Cena to 209 złotych.