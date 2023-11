Reklama

Antonio Banderas

Zapach The Secret Temptation, 129 zł / 100 ml / dostępny na wyłączność w sieci Rossmann

Braun

Złota golarka Braun Series 9, model 9299s, 2200 zł

Roomcays

Modelujący wosk do wąsów, 24,99 zł / 30 g

Lirene

Balsam po goleniu Relax ON, 19,94 zł / 100 ml

Philips

Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów, 549 zł

Ziaja

Wygładzający krem pod oczy dla mężcyzn Yego, 6,50 zł / 15 ml

Dr Irena Eris

Olejek do brody Beard Maniac, 79 zł / 30 ml

Tom Ford

Odżywka do brody Oud Wood, 229 zł / 30 ml / Douglas

Bielenda

Detoksyzujący krem do twarzy dla mężczyzn Only For Man Bamboo Detox, 16 zł / 50 ml

Jonas Winner

„Murder Park: Park morderców", wyd. Initium, 39,90 zł

Wittchen

Etui na tablet, 379 zł

Bergstern

Zegarek Harmony, 1890 zł / Apart

Aesop

Serum do golenia Moroccan Neroli, 130 zł / 60 ml / Galilu

Etat Libre d'Orange

Zapach Une Amourette, 349 zł / 50 ml / Sephora