1 z 6

Rzadko kiedy zdarza się, żeby w pokazie na tygodniu mody projektant zaprezentował całą kolekcję, którą dałoby się nosić na co dzień. Ale kolekcja Victorii Beckham na wiosnę/lato 18, którą projektantka pokazała w Nowym Jorku to od początku do końca prawdziwe ciuchy na prawdziwe okazje.

Więcej: Rakiety kosmiczne, worki jak z bazaru i piórniki. Oto najlepsze torebki z pokazów na jesień/zimę 17

„Nie zależy mi na robieniu ubrań pod pokaz", powiedziała sama Victoria Beckham na backstage'u. „Każdy z elementów da się nosić na co dzień". Zajrzyjcie do naszej galerii żeby poznać 5 lekcji stylu, którego nauczyła nas była Posh Spice.