Victoria Beckham przyzwyczaiła nas do stonowanej elegancji, ale ostatnio zaczęła ubierać się dużo odważniej. Przykład? Look, w którym paparazzi przyłapali projektantkę, gdy ta wychodziła ze swojego nowojorskiego biura. Tego dnia Victoria postawiła na wyrazistą, intensywnie żółtą stylizację z sukienką i płaszczem własnego projektu. Fashionistka look uzupełniła minimalistycznymi sandałami Casadei i okularami Celine. Podoba wam się efekt końcowy? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

