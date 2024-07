1 z 9

Marka Uterqüe otworzyła pierwszy sklep w Polsce! Gdzie kupić ubrania i dodatki z nowej kolekcji popularnej sieciówki - i jakie ceny czekają na was w pierwszy polskim sklepie młodszej „siostry’’ Zary? Salon znajduje się w strefie The Designer Gallery powstającej w warszawskiej Galerii Mokotów. Warto dodać, że sklep w Polsce jest drugim na świecie salonem Uterqüe stworzonym w nowej koncepcji, w którym wnętrze łączy estetykę lat 50. ze sztuką współczesną.

Zobacz: Oto najpopularniejszy płaszcz tego sezonu - ma nawet konto na Instagramie! Kupisz go w... sieciówce

Co wyróżnia Uterqüe? Marka łączy najświeższe trendy - wzory inspirowane sylwetkami z wybiegów (tak jak Zara) oraz wysoką jakość: ubrania szyte są z naturalnych tkanin takich jak jedwab, kaszmir, wiskoza czy bawełna bez domieszki sztucznych materiałów. Wysoka jakość - pomimo sieciowego charakteru - dyktuje wysokie ceny. Wybraliśmy dla was 8 jesiennych must haves z nowej kolekcji Uterqüe - znajdziecie tam coś dla siebie?

Polecamy: POJEDYNEK Sara Boruc i jej siostra Ines Mannei w takich samych spodniach z... Zary! Wiemy, ile kosztują!