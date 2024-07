1 z 10

Kiedyś to ona rozpieszczała ciebie, teraz twoja kolej! Czym sprawić mamie przyjemność z okazji jej święta? Pomysłów szukaj w drogeriach - dobry kosmetyk sprawdzi się zawsze, jeśli tylko będzie dopasowany do jej potrzeb. Sama doskonale wiesz, na które drogeryjne półki twoja mama spogląda najczęściej z błyskiem w oku :) Zachwycają ją złote drobinki zatopione w olejku do ciała? Marzy o pięknej, luksusowej paletce do makijażu? A może chce wypróbować nową edycję swojego ulubionego zapachu? Oto nasze podpowiedzi!

