Najbardziej znana polska trenerka nosi je do wszystkiego! W weekend paparazzi zauważyli Ewę Chodakowską z mężem, Lefterisem Kavoukisem, kiedy szli do studia "Dzień Dobry TVN" - trenerka założyła je do czarnej mini Isabel Marant i płaszcza oversize Mally & Co. (zobacz: Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis w zimowych stylizacjach. Ależ oni się kochają!). Na Instagramie możemy jednak zauważyć, że Ewa nosi je zawsze i wszędzie!

Oryginalne, okrągłe okulary ze ściętymi szkłami, które tak polubiła Chodakowska, pochodzą z domu mody Miu Miu. Ich cena nie jest niska - można je kupić za ok. 1600 zł! Co sądzicie o tym niebanalnym modelu - hot or not?

Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis

Okulary Miu Miu, 1600 zł