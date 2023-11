1 z 5

Czy pamiętacie zachwycającą stylizację Dody z Cannes z bajkową, tiulową suknią z kryształami i pantoflami brytyjskiej marki Ralph & Russo z kolekcji haute couture na jesień/zimę 16? Tak, my także nie potrafimy o niej zapomnieć.

W zeszłym tygodniu brytyjska marka znana ze swoich bajkowych, fantazyjnych kreacji na zamówienie haute couture ogłosiła, że planuje rozszerzyć swoją ofertę o linię ready-to-wear.

Co to oznacza dla nas? Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ten sam wysoki poziom najlepszego rękodzieła, który będzie można nosić na co dzień… w o wiele niższych cenach.

