Poszczególne rodzaje ukulele różnią się przede wszystkim wielkością. Dla osoby dorosłej najlepiej sprawdza się ukulele koncertowe, natomiast dla dziecka sopranowe. Swój instrument można mieć już za ok. 200 zł. Nauczenie się gry na ukulele to prostsze zadanie niż opanowanie chwytów na gitarze.

Reklama

Kupując ukulele, trzeba pamiętać o zaopatrzeniu się w niezbędne akcesoria. Należą do nich zapasowe struny, stroik, a także futerał. Do występów przed publicznością przydaje się też wzmacniacz.

Czym jest ukulele?

Ukulele to instrument strunowy podobny do gitary. Pochodzi z Hawajów, a jego nazwa powstała w wyniku połączenia słów uku (pchła) i lele (skakać), znaczy więc tyle, co „skacząca pchła”. Moda na ukulele rozpoczęła się w XX wieku, kiedy Hawaje przyłączono do USA i stały się one jednym z ulubionych kierunków podróży Amerykanów. Niedawno ukulele na nowo odrodziło się w kulturze masowej. Grają na nim zarówno artyści znani na całym świecie (Paul McCartney, Eddie Vedder), jak i rodzimi wykonawcy (Julia Pietrucha, Gaba Kulka, Artur Gadowski).

Rodzaje ukulele: sopranowe, basowe, koncertowe, elektryczne

Podstawowe kryterium podziału ukulele to wielkość instrumentu. Najmniejsze – ukulele sopranowe – ma 33 cm, koncertowe jest o 5, a tenorowe o 10 cm dłuższe. Dźwięki wydawane przez ukulele takich rozmiarów wybrzmiewają krótko, są wysokie i cienkie, a żeby poradzić sobie ze strunami w wariancie sopranowym, trzeba mieć zgrabne i szczupłe palce. Mimo to właśnie ten rodzaj ukulele jest wybierany najczęściej, zwłaszcza dla dzieci. Dużą popularnością cieszy się też ukulele koncertowe. Większe – barytonowe i basowe – przypominają już klasyczne gitary, dlatego są najodpowiedniejsze dla osób, które potrafią grać. Doświadczonym muzykom zaleca się również ukulele elektryczne.

Reklama

Ukulele – nauka gry. Czy to trudne?

Gra na ukulele jest łatwiejsza niż na zwykłej gitarze, ponieważ ma ono zazwyczaj tylko cztery struny i niewielkie gabaryty. Aby uchwycić podstawowe akordy na tym instrumencie, wystarczy użyć jednego lub dwóch palców, dlatego często kupuje się ukulele dla dzieci, które w przyszłości chciałyby się nauczyć gry na gitarze. Prawie wszystkie melodie da się opanować dzięki szesnastu chwytom. Co więcej, akcesoria do ukulele są tanie – zestaw strun można kupić już za kilkanaście złotych. Ceny samego ukulele również zachęcają do spróbowania swoich sił w grze – zazwyczaj nie przekraczają 300 zł. Jednak za instrumenty renomowanych firm dla profesjonalnych graczy trzeba zapłacić nawet 2000 zł.