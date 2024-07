9 z 11

Couture to dla projektantów okazja do pochwalenia się najbardziej odjechanymi pomysłami – a budżet w żaden sposób nie ogranicza tu ich ambicji. Ale jest to także barometr finansowy – kiedy w wyniku recesji we wczesnych latach 00. Versace wypisało się z harmonogramu pokazów couture, był to znak fatalnej kondycji finansowej włoskiej marki.

Na zdjęciu Chanel haute couture jesień/zima 17