Trendy wiosna/lato 18

Janusze na wakacjach

Miniaturowa u Saint Laurent bądź olbrzymia u Marka Jacobsa czy Miu Miu – nerka jest teraz fajna. Pamiętajcie gdzie przeczytaliście to coraz pierwszy! Z kolei drugim, korespondującym trendem są skarpetki. Ile razy musimy usłyszeć, że to nie obciach zanim je założymy? Noście je tak jak pokazała to Prada, Erdem, Fendi i Burberry – czyli z sandałkami, czółenkami i klapkami na słupku. A jeśli ktoś nazwie was Januszem to znaczy, że nie ogarnia.