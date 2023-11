Jakie paznokcie będziemy nosić tego lata? Neonowe! Najmodniejsze odcienie to wariacje na temat… czerwieni i różu. Ale nie ma nudy! Zobacz, jak nosić je latem 2019.

Trendy w manikiurze na lato - neony!

Czerwone, koralowe, różowe - oto najmodniejsze odcienie paznokci na lato 2019. Niby klasyka, ale jednak bardzo nowoczesna! Kolory są nasycone tak bardzo, że aż neonowe. Wyglądają przepięknie na opalonych dłoniach, wnoszą też nastrój wakacyjnego luzu i beztroski. Nawet klasyczna czerwień wypada lekko rockowo! Zobacz, jakie wariacje w manikiurze na lato spodobały się nam najbardziej - i którymi lakierami go zrobić.

East News

Koral

Koralowy to kolor roku 2019, jak ogłosiła firma Pantone. Nic dziwnego, że pojawił się wszędzie - także na paznokciach. Tu powinien być nasycony i wibrujący, z dużą domieszką różu. Świetnie pasuje i do bladych, i do opalonych dłoni. Lubi się ze złota biżuterią!

Pinterest.com

Róż

Jeśli na różowo, to nie jak u Barbie! Róż ma być jaskrawy, fuksjowy, nasycony i… najchętniej nie na całej płytce paznokcia. Na czasie są też wzorki malowane bez podkładu lub na bezbarwnej bazie. Nie jest zbyt słodko, prawda?

Mat. prasowe

A oto nasze ulubione lakiery, dokładnie w najmodniejszych odcieniach czerwieni, koloru koralowego i różu!

Lakier hybrydowy Aloha Mood, NeoNail, 29,90 zł

Lakier Color Hit L189 Lady Luck, 15 zł

Lakier Muy Caliente, Orly, 39 zł