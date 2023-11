Róż świetnie nadaje się do podkreślania policzków i ust, ale w żadnym wypadku - oczu? Tej jesieni zmienisz zdanie. Różowy makijaż powiek jest bardzo modny i… zaskakująco dobrze wygląda. Zobacz, jak lansują go projektanci i jak noszą go gwiazdy!

Reklama

Trendy w makijażu na jesień 2019: różowe oczy

Przeciwnicy różu na powiekach mają jeden argument nie do obalenia: taki makijaż oczu podkreśla zmęczenie i zaczerwienienia - oraz przy bladej cerze łatwo w wyglądać w nim… niezbyt zdrowo. Cóż, mają trochę racji! Na szczęście mamy podkłady rozświetlające, które w takich przypadkach bardzo się przydają. I problem rozwiązany! Zatem niczego się nie obawiaj i zobacz, jak nosić róż na powiekach - możliwości jest naprawdę dużo.