Trendy wiosna i lato 2020. Oto najmodniejsza biżuteria, w której zakochasz się od pierwszego wejrzenia

Szukasz pięknej biżuterii, którą będziesz mogła nosić tej wiosny i tego lata? Przedstawiamy najpiękniejsze kolczyki, pierścionki i oczywiście naszyjniki, w których się zakochasz od pierwszego wejrzenia.

Kolczyki na wiosnę i lato 2020

Sztyfty to najbardziej popularny i najczęściej wybierany rodzaj kolczyków. Możemy je nosić na wiele różnych okazji, wybierając spośród różnorodnych materiałów takich jak szlachetny metal i kamienie, diamenty czy perły. Sprawdzą się one idealnie dla najmłodszych oraz osób, które nie lubią często zdejmować kolczyków.

Model sztyftów serduszek od marki Chopard, z kolekcji „Happy Hearts” to świetny przykład uniwersalnych sztyftów na dosłownie każdą okazję.

2. Kolejny wybór to kultowe i ponadczasowe koła, które kobiety na całym świecie noszą już od 4500 lat. Wspomnianą biżuterię, którą mogliśmy wielokrotnie widzieć w latach 80, są dalekie od tego, co obecnie znajdziemy w gablotach sklepów jubilerskich. Klasyczne koła co roku są prezentowane w różnych odsłonach, nie tylko w kolekcjach marek biżuteryjnych, ale i dużych domów mody, które co sezon odsłaniają nowe oblicza kół w rozmaitych stylach.

Dostaniemy je w nieskończonej ilości rozmiarów, form, kolorów i wykończeń, jak w przypadku propozycji od marki Pomellato. W tym sezonie popularnością cieszą się złote „pogrubione” koła w mniejszym, i większym rozmiarze dla tych odważniejszych.

Kolejne rozwiązanie to nie tylko alternatywa dla tych, którzy przekutych uszu nie mają, ale i hit poprzednich sezonów. Nausznice dodadzą charakteru i oryginalności do każdej stylizacji – nieważne czy idziemy na kawę z przyjaciółką, czy na czerwony dywan. Nausznice od Boucheron to hybryda łącząca trendy z najwyższej klasy rzemieślnictwem jubilerskim - łamiąca granice i dająca każdemu okazję do stworzenia indywidualnego „Curated Ear”.

Piękne wisiorki na wiosnę i lato 2020

Chopard aktualnie świętuje swoją najnowszą kolaborację z niedługo wchodzącym do kin, już 25 filmem Jamesa Bonda „No Time To Die”, którego jest oficjalnym sponsorem, z wyjątkową limitowaną kolekcją Happy Hearts - Golden Hearts.

Pierścionki - oto najpiękniejsze modele na wiosnę i lato

Marka Boucheron to synonim luksusu oraz rzemieślnictwa. Ikoniczna kolekcja Quatre stanowi nieustanną inspirację dla projektantów marki. Cztery pierścienie z podstawowej linii to niezaprzeczalna esencja modernizmu. Łączy ona żółte, białe i różowe złoto oraz metodę zwaną PVD - polegającą na nakładaniu specjalnej powłoki na metal bądź inne szlachetne tworzywa.

A może... piękny zestaw na lato?

Oto nowa odsłona kolekcji marki Pomellato jaką jest Nudo Pink. To prezentacja biżuterii wychodzącej naprzeciw kobietom romantycznym oraz nostalgicznym. Włoska marka Pomellato prezentuję czarujące połączenie kamieni z kwarcu różowego i chalcedonu. W kolekcji nudo znajdziemy pierścionki, ale także kolczyki, naszyjniki oraz zawieszki. To może w takim razie zamiast się ograniczać, stwórz komplet od Nudo Pink?

Wszystkie pokazane wyżej elementy biżuterii znajdziecie w salonach Noble Place. Noble Place to sieć butików multibrandowych. Pierwszy z nich powstał w 2000 roku w Galerii Mokotów w Warszawie, kolejny w Gdyni, w Centrum Handlowym Klif. Zakupów możecie również dokonywać na stronie internetowej nobleplace.pl.