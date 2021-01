EXUMA PARFUMS - polska marka perfum z segmentu luksusowego!

Serce Exuma Parfums bije w rytm oddechu wielkiego miasta. Zapachy tej marki to odważne i nowoczesne propozycje dla ludzi, którzy lubią łamać stereotypy i szukają oryginalność. Każda z kompozycji to oddzielna historia, która czeka na odkrycie.

Markę Exuma Parfums tworzą młodzi i dynamiczni ludzie, którzy rozwijają ją z dnia na dzień. Nie boją się marzyć i odważnie sięgają gwiazd. Chcą by ich zapachy uwodziły tym co dla nich najistotniejsze - jakością. Czerpią z bogactwa naturalnych składników i doświadczenia znamienitych perfumiarzy. Ich celem jest tworzenie perfum w których odnaleźć można piękne wspomnienia i które je kreują.

Mimo, że marka swoją premierę miała zaledwie rok temu, w swoim portfolio posiada już 19 zapachów podzielonych na 3 różne linie - World, Prive oraz Parfum.

Poznaj idee poszczególnych kolekcji Exuma:

Exuma World - Czy można uchwycić zapach ruchomych piasków na pustyni? Czy można zamknąć we flakonie ulotną woń ozonu, który przepełnia powietrze tuż po letnim deszczu? Czy biały kamień, na plaży w Marina del Piza pachnie solą? Czasami wydaje nam się, z e aromat danej chwili jest nie do uchwycenia. Niby mamy jego świadomość, ale próby opisania go i zamknięcia w słowach spełzają na niczym. Tworząc kolekcję zapachów Exuma World staraliśmy się rozwiać te wątpliwości. Podjęliśmy się olfaktorycznej interpretacji zjawisk atmosferycznych i żywiołów. Mamy nadzieję, ze uda Wam się przenieść do fantastycznego świata nut i akordów, które oddają efemeryczny kształt zapachów natury.

Exuma Prive - Najbogatsze i najbardziej wyrafinowane kompozycje jakie prezentuje marka Exuma Parfums. Tajemnicze i orientalne jak Baśnie Tysiąca i Jednej Nocy. Zamknij oczy i zanurz się w świecie orientu. W kolekcji EXUMA PRIVE odkryjesz zapachy inspirowane najsłynniejszymi baśniami opowiadanymi nocą. Będziesz świadkiem spektakularnych metamorfoz, odkryjesz nieznane lądy i głęboko skrywane skarby. Pozwól się porwać naszym historiom.

Exuma Parfum - Tworząc wspomnienia zapamiętujemy aromat, smak i emocje, które Nam towarzyszą. Podróz ując po całym świecie kreowaliśmy w naszej pamięci obrazy danych miejsc. Z czasem postanowiliśmy zamknąć je we flakonach. Linia 8 różnorodnych zapachów kryje w sobie wspomnienie smaku sycylijskich pomarańczy, woni indyjskich kadzideł czy ciepła słonecznych australijskich plaż. Exuma Parfum zabierze Cię w podróż dookoła świata, spróbuj dopisać do niej swoje historie.

Zapachy marki dostępne są w wielu prestiżowych miejscach w Polsce i za granicą. Partnerami handlowymi Exuma Parfums zostali między innymi Aelia Duty Free, sieć sklepów bezcłowych na największych lotniskach w Polsce, Moliera2, The Hermit Barber Shop, DNA Clinics, The Perfum Lounge (Bahrajn), TagoMago Boutique, concept story „Na dobranoc” i „Aviator”, a także salony masaży BAN TAI oraz Magic Thai Spa.

Na który z zapachów się skusisz? Każdy z zapachów możesz kupić na stronie: www.exumaparfums.com