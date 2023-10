Na wielkich światowych wybiegach znów błyszczy i prześwituje. Wśród propozycji wielkich krawców na wiosnę i lato 2021 zachwycają kreacje z tafty i tiulu.

Co będzie modne wiosną i latem w 2021 roku?

Obie tkaniny od dekad budzą kontrowersje, ale i nie dają o sobie zapomnieć. Wracają do mody, mniej lub bardziej zbliżając się do jej głównego nurtu. Ciągle są obecne w kreacjach wieczorowych i ślubnych, to oczywiste. Jednak teraz przybierają zupełnie nowe formy i coraz częściej wychodzą na ulice. Odpowiedzialni są za to głównie młodzi projektanci, ale i ci bardziej doświadczeni, którzy znów sięgają po taflę i tiul.

Tafta lśni i samo to już jest jej wielkim przymiotem, nie potrzebuje właściwie żadnych więcej ozdób. Głównie tak się ją nosiło w latach 80., gdy po raz ostatni śmiało wychodziła na ulice miast. Ale wciąż poszukujący nowych form wyrazu młodzi projektanci, teraz ją plisują, zszywają, stebnują i drukują. Błyszcząca tkanina nadaje nowe formy klasycznym ubraniom, sprawia, że nawet prosty krój staje się przestrzenną rzeźbą. Drukowana we wzory tafta pięknie się prezentuje w garniturach Armaniego, również tych damskich. Gładka olśniewa w zestawach i sukienkach Alexis Mabille, Alejandry Alonso Rojas czy Sally Lapointe. Błyszczące spódnice z gładką górą mamy też teraz w nowej kolekcji Prady na wiosnę i lato.

Niepokorny i kontrowersyjny tiul już od kilku sezonów obecny jest w dziennych zestawach. Nie zawiódł i wciąż się podoba, więc projektanci prezentują go wciąż w kolejnych wcieleniach. W propozycjach na nadchodzący sezon tiul pojawił się u Diora, u Chanel, u Alexandra McQueen i u Fendi. Mamy tu fantastyczne tiulowe sukienki, przejrzyste letnie narzutki i płaszcze, ale niekwestionowaną królową tiulu jest spódnica noszona na przykład ze skórzaną kurtką.

Kolekcja Adriana Krupy dla batonika Duplo

W światowe trendy wpisuje się też polski projektant, Adrian Krupa. Jego zachwycające kreacje uszyte z tiulu i tafty są jak przestrzenne rzeźby, uszyte tak, by wydobyć piękno tkaniny i ozdobić kobietę. Od czerwonych falban i drapowań wprost nie można oderwać wzroku.

Ta niebanalna kolekcja jest efektem współpracy młodego projektanta z marką Duplo. Stroje kobiet nawiązują do kultowego batonika z delikatnym orzechowym nadzieniem. Są tak ekscytujące i niezapomniane, jak wyjątkowa słodycz. Czerwień jest barwą opakowania batonika, stąd kolor przewodni wszystkich sukienek Adriana Krupy. Ich forma jest inspirowana kruchością i niezwykłym wprost wyważeniem smaku batoników. Duplo inspiruje młodych projektantów, by mogli rozwijać swój talent, tworzyć bez kompromisów i zdobywać światowe wybiegi.

