Płaszcz w męskim stylu, koszulo-kurtka czy może sztuczna skóra? Jakie okrycie wybrać w nadchodzącym sezonie? Spieszymy z pomocą, przeszukaliśmy popularną sieciówkę Zara w poszukiwaniu najmodniejszych kurtek i płaszczy na sezon wiosna 2020. Zobacz, co powinna mieć w szafie każda fanka mody oraz jakie modele kurtek i płaszczy będą najbardziej pożądane wiosną!

Najmodniejsze kurtki i płaszcze na sezon wiosna 2020

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, czas odwiesić puchowe płaszcze i futra na dno szafy i rozejrzeć się za przejściowymi okryciami, z którymi nie rozstaniemy się aż do lata. W nadchodzącym sezonie będą dominować przede wszystkim luźne i wygodne fasony. Męskie oversize'owe płaszcze, kurtki bomberki, szerokie koszulo-kurtki w kratę czy dżinsówki w stylu lat 80. Znajdź swój wymarzony model za mniej niż 200 złotych!

1. Słony karmel, beż lub toffi nadal w trendach, ale uwaga - męski krój to podstawa! Prosty klasyczny płaszcz w kolorze nude to propozycja dla minimalistek! W Zarze znajdziecie go w dobrej cenie 139 zł.

2. Skóra to jeden z najsilniejszych trendów wiosna 2020! Sztuczne materiały doskonale ją imitują, a w Zarze znajdziecie uszyte z niej kurtki bomberki, ramoneski, koszule, czy jak to cudo poniżej - retro kurteczka na suwak z bufiastymi rękawami. Kosztuje 199 zł.

3. Sztruks ponownie wraca do łask i idealnie sprawdzi się na lekkiej kurtko-koszuli, którą założycie zarówno do spodni, jak i spódnicy. W Zarze do wyboru jest w kilku kolorach, nas urzekł ten najmodniejszy - niebieski! Zara 139 zł.

4. Klasyk w kratkę to podstawa wiosennej garderoby! Jest ponadczasowy i pasuje do wszystkiego, ten płaszcz pochodzi z nowej kolekcji, ale jest aktualnie przeceniony i kosztuje 139 zł (wcześniej 349 zł). Spieszcie się, bo szybko zniknie z półek!

5. Prawdziwy hit Instagrama? Koszulo-kurtka w kratę! Noszą ją największe gwiazdy: Hailey Bieber, Rihanna i Kim Kardashian - to prawdziwy must-have wiosny! W Zarze kupicie ją w dwóch kolorach i kosztuje 199 zł.

6. Dla prawdziwych zmarzluchów proponujemy ciepłą bomberkę z kapturem w sportowym stylu! Zara 199 zł.

7. Nasz ulubiony dżins znowu zawitał na wybiegi największych domów mody, ale jeśli chcecie być naprawdę w trendach, postawcie na old-schoolowy fason w stylu lat 80-tych! Dżinsowa kurtka, Zara, 139 zł.

