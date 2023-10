Cały świat z nostalgią spogląda w lata 70. 80. 90. Przyszła pora, by odkurzyć i docenić styl i sprawdzone wzornictwo. Otaczamy się klasyką i lubimy ją nosić. Bo dobry design broni się sam. Najnowsza kapsułowa kolekcja Jenny Fairy Retro Vibes czerpie inspiracje z trendów minionych lat. Styliści przejrzeli setki zdjęć największych ikon stylu sprzed dekad i wybrali charakterystyczne elementy strojów tych silnych i nietuzinkowych kobiet.

Reklama

Kolekcja Jenny Fairy Retro Vibes

Buty i torebki – to jest to, co kochamy najbardziej, bez czego nie wychodzimy z domu, i co – jak to mówią wytrawni znawcy – tworzy styl. Absolutnym fundamentem kobiecej sylwetki są buty. Stabilne, na grubym słupku, takie, w których twardo stąpamy po ziemi. Botki z kolekcji Jenny Fairy, ozdobione dużą klamrą przypominają te, które w latach 70. wkładały Anita Pallenberg, czy Jane Birkin. Dziś każda z nas może dobrać takie same do własnego stylu. Żeby było łatwiej, retro-botki dostępne są w aż sześciu kolorach: ciemnobeżowym, niebieskim, czarnym, jasnoniebieskim, szarym i beżowym.

kolekcja-ccc-retro-vibes

Szare botki Jenny Fairy - 129, 99 zł

W wygodnych butach pora sięgnąć po drugi ważny atrybut kobiecości. Nowe torby Jenny Fairy zachwycają stylem i klasycznym designem. Są zupełnie w guście Madonny z lat 80. albo Carrie Bradshaw. Nie trzeba lepszej rekomendacji. Tym bardziej że stylową torebkę możemy bez trudu dopasować do swoich ulubionych strojów, które już mamy w szafie. A może od razu kupić dwie torebki? No, w sumie…

Mat.prasowe

Brązowa torebka Jenny Fairy - 79,99 zł, morska torebka Jenny Fairy - 79,99 zł, biała torebka Jenny Fairy - 89,99 zł

Pierwszy model, w kształcie prostokąta z krótkim uchwytem i złotym zapięciem, zaprojektowany został w siedmiu odsłonach: w lakierowanej czerni, bieli, brązie, fuksji oraz tłoczone we wzór krokodyla w odcieniach beżu, zieleni i niebieskiego. Druga, elegancka i praktyczna torba z dwiema kieszonkami, także będzie dostępna w tych samych siedmiu wersjach kolorystycznych.

Zobaczcie, jak możecie wystylizować torebki i buty z kolekcji Retro Vibes Jenny Fairy!

Mat.prasowe

Niebieskie botki Jenny Fairy - 129,99 zł

Kolor robi różnicę. Klasyczny fason, minimalistyczny styl, a jednak niebieskie buty przyciągają uwagę. Te botki idealnie dopasują się do odważnych stylizacji z dżinsami, ze spódnicami boho, ale też ożywią spokojne, klasyczne zestawy.

Mat.prasowe

Beżowe botki - 129,99 zł

Beżowe botki pasują do każdej stylizacji. Klasyczna linia, doskonałe wykonanie i minimalistyczny design idealnie współgrają zarówno ze spodniami, jak i ze spokojnym zestawem biznesowym.

Mat.prasowe

Niebieska torebka Jenny Fairy - 79,99 zł

Mała torebka na krótkim pasku jest tak kobieca, że bardziej się nie da. Ta w gołębim kolorze z imitacji skóry krokodyla wprost zachwyca stylem. Będzie idealnym uzupełnieniem stylizacji z klasyczną marynarką, ale też z sukienką w kolorowe kwiaty.

Zobacz także

Mat.prasowe

Różowa torebka Jenny Fairy - 89,99 zł

Spokojny fason i trochę więcej niż odrobina szaleństwa? Dlaczego nie? Bywają chwile, gdy właśnie tego potrzebujemy najbardziej. Torebka z różowej lakierowanej skórki ożywi każdą klasyczną stylizację albo stanie się dopełnieniem modnego looku.

Mat.prasowe

Brązowa torebka Jenny Fairy - 89,99 zł

Torebka z dwiema kieszeniami jest absolutnie zachwycająca. Zarazem klasyczna i nowoczesna. Spokojna w formie, ale i niebanalna, skrywająca tajemnice. Lakierowana skórka w kolorze czekoladowego brązu jest świetnym nawiązaniem do stylu sprzed dekad.

Mat.prasowe

Jasnozielona torebka Jenny Fairy - 89,99 zł

Jak się dobrze przyjrzeć, to mamy tu dwie torebki w jednej. Część większą otwieramy, ale zawartość mniejszej pozostaje naszą tajemnicą. Ta torebka jest kwintesencją kobiecości. Wykonana z jasnozielonej imitacji skóry krokodyla ożywi każdą klasyczną stylizację, ale też pięknie skomponuje się z klasycznymi dżinsami i kardiganem.

Kapsułowa kolekcja Jenny Fairy Retro Vibes dostępna jest w sklepach stacjonarnych CCC, na ccc.eu oraz w aplikacji marki.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki CCC