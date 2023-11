Udaną stylizację tworzą nie tylko modne ciuchy, ale również dobrze dobrane dodatki. Warto stawiać na te najlepsze. Poszukując idealnej torebki, natrafiliśmy na model NEFRE marki Batycki. Czym się wyróżnia? Został „stworzony, by olśnić” i zdecydowanie to robi!

NEFRE - model idealny dla każdej kobiety

Niebanalna i wyjątkowa – tak można ocenić na pierwszy rzut oka nową torebkę marki Batycki. Ciężko znaleźć kobietę, która przeszłaby obok niej obojętnie. NEFRE stworzona jest bowiem ze skóry pokrytej 24-karatowym, złotym pyłem. Dzięki temu ma delikatny, subtelny poblask, który w świetle mieni się jak prawdziwe złoto. Takie dodatki lubimy! Nie potrzebujesz już biżuterii. NEFRE sama w sobie jest ozdobą, a to pożądana cecha każdej torebki.

Mat. prasowe

Batycki – kolekcja Justify my love

Nowa kolekcja marki Batycki - Justify my love - jest odpowiedzią na potrzebę stylowych i oryginalnych dodatków. Torebki zachwycają formą, precyzją wykonania, gładkością i kolorytem skór. Wrażenia estetycznie nie umniejszają wygody i funkcjonalności – z łatwością zmieszczą się w nich potrzebne rzeczy.

W Justify my love jest i elegancja, i drapieżność. Ta kolekcja budzi namiętność. Działa na wyobraźnię. Syci wzrok. Uwodzi – napisała marka Batycki.

Nie pozostaje nic innego, jak wypróbować NEFRE do różnych stylizacji! Zestawisz ją z wieczorową sukienką, a może jeansową kurtką? Puść wodze fantazji! W modzie bowiem warto być kreatywnym i oryginalnym. Sprawdź też całą kolekcję Justify my love - gwarantujemy, że niejeden model przypadnie ci do gustu!

Z czym łączyć torebkę NEFRE?

Jeśli jesteś już szczęśliwą posiadaczką modelu, koniecznie wykorzystaj jego ogromny potencjał. NEFRE wpisuje się w światowe trendy lansowane na wybiegach mody. Poniżej 3 inspiracje z tegorocznego Paris Fashion Week - wybierz coś dla siebie!

W tym sezonie na topie są barwne żakiety i marynarki. Najlepiej zestawić je z klasycznym dołem - na przykład czarnymi szortami. Taki look jest elegancki, a zarazem nadaje się na co dzień. Stylizację dopełnij fantazyjną torebką. Świetnie sprawdzi się tu NEFRE od marki Batycki.

ONS.pl

Klasyczna sukienka przełamana niebanalnymi dodatkami to idealna wersja na wieczór. Brakuje tylko wyrazistej torebki, która wraz z kolorowym paskiem i mocnymi butami dopełni stylizacji. Na szczęście w kolekcji marki Batycki znajdziesz coś dla siebie. Postaw na rozpuszczone włosy i naturalny makijaż. Do takiego zestawu nie potrzeba już biżuterii!

ONS.pl

Komplet w wyrazistym kolorze to total look w wersji francuskiej. Dodaj do niego mały kapelusz i połyskującą torebkę. Taki zestaw będzie idealny na wieczorną imprezę. Przyciągaj spojrzenia i błyszcz w towarzystawie - nie tylko za sprawą ubrań!

ONS.pl

Masz już swój pomysł na stylizację? Z torebką NEFRE każda będzie wyglądać wyjątkowo!

