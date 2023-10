Przed influencerkami i blogerkami istniała jedna słynna fashionistka, której modowe wybory wpływały na kobiety na całym świecie. Co prawda, nie była to prawdziwa postać, ale i tak zapisała się na kartach historii mody. Mowa oczywiście o Carrie Bradshaw z „Seksu w Wielkim Mieście”! Sarah Jessica Parker, która ją grała, nadal jest uznawana za ikonę stylu, a wielbicielki mody wciąż kopiują jej dawne looki. Nic w tym dziwnego, ponieważ obecnie najmodniejszym stylem jest właśnie retro - na Instagramie hashtag #retro zebrał już grubo ponad 32 miliony zdjęć! Lata 70. oraz lata 90. są obecnie największą inspiracją dla projektantów mody. Pragniesz wyglądać, jak Carrie Brashaw i chcesz poczuć atmosferę nowojorskiego 5th Avenue? Pomoże ci w tym torebka z nowej kolekcji Jenny Fairy Retro Vibes!

Torebka Jenny Fairy z kolekcji Retro Vibes

Brązowa torebka Jenny Fairy - 79,99 zł

Mała torebka w kształcie prostokąta z krótkim uchwytem i złotym zapięciem, zaprojektowana została w siedmiu odsłonach: w lakierowanej czerni, bieli, brązie, różu oraz tłoczonej we wzór krokodyla w odcieniach beżu, zieleni i niebieskiego. Jest całkowicie w stylu Carrie – nonszalancka, odrobinę nawet fikuśna, ale nadal elegancka i z klasą. Z czym ją nosić? Ze wszystkim! I to dosłownie. Sprawdzi się zarówno z dopasowaną, aksamitną sukienką, ciepłym golfem, a nawet dresową bluzą. Możesz ją założyć do wełnianego płaszcza, jak i kurtki puchowej oversize. Pasuje także do kozaków i worker boots. W każdym zestawieniu będzie stylową kropką nad „i”!

Beżowa torebka we wzór krokodyla Jenny Fairy - 79,99 zł

Wiele zależy również od koloru torebki - wersja w kolorze intensywnego różu sprawi, że od razu się wyróżnisz. Beżowa we wzór krokodyla będzie niezwykle elegancka i nada sznytu najprostszej kreacji. Czarna i brązowa to prawdziwa klasyka, którą po prostu warto mieć w szafie, natomiast zielona i niebieska pokaże, że nie boisz się trendów. Jaki kolor wybrać? Taki, jaki tobie się najbardziej podoba! Pamiętaj, że Carrie Bradshaw uwielbiała niestandardowe połączenia i po prostu bawiła się modą. Ty również się odważ! Pomoże ci w tym kolekcja Jenny Fairy Retro Vibes, dzięki której będziesz mogła poczuć się, jak słynna fashionistka. I wcale nie musisz lecieć do Nowego Yorku:).

Kapsułowa kolekcja Jenny Fairy Retro Vibes dostępna jest w sklepach stacjonarnych CCC, na ccc.eu oraz w aplikacji marki.

