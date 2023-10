Poznajcie nowe polskie marki, które rozkręcają się coraz bardziej! Oto 7 hitowych dodatków, które są idealne na sezon jesienno-zimowy i wprowadzą trochę świeżego powiewu do waszej szafy. Zaczynamy!

1. Ta polska marka doda każdej z nas odrobinę luksusu w... waszej sypialni! Poznajcie MOYE!

MOYE Jesień/Zima 2021 przedstawia najnowszą kolekcję. To minimalistyczne modele zacierające granice pomiędzy loungewearem a odzieżą wyjściową. W centrum kolekcji znalazła się niezwykle przyjemna w dotyku jedwabna satyna piaskowana w trzech premierowych odcieniach. Spójrzcie sami!

Borys Synak

Na zdjęciach kampanijnych widzimy naturalną Beatę Grabowską (Selective), którą w obiektywie uchwycił Borys Synak.

Borys Synak

2. Many Mornings to polska marka produkująca najbardziej "smakowite" skarpetki na świecie. Jej założycielami są Adrian Morawiak i Maciej Butkowski. Ich marka to nie są po prostu skarpetki, to także aktywne działanie na rzecz potrzebujących! Many Mornings właśnie zaczęła 4. edycję akcji Many Walks, w której zachęca swoich fanów do działań na rzecz zwierzaków przebywających w schroniskach. Głównym celem akcji jest przeciwdziałanie problemowi bezdomności psów oraz kotów. W tym roku działanie po raz pierwszy ma wymiar międzynarodowy. Także po raz pierwszy akcji partneruje Fundacja Sarigato, z którą Many Mornings już drugi rok współpracuje w ramach karmimypsiaki.pl. Akcja zaplanowana została tak, aby możliwe było aktywizowanie lokalnych społeczności – w ramach Many Walks każdy może osobiście zaangażować się w pomaganie i poświęcić swój czas dla zwierząt w jednym z pięciu uczestniczących w akcji polskich schronisk.

PS. Co więcej, z tej okazji premierę ma nasz nowy model skarpetki - Walkie Doggie :-)

3. Apaszka! Nie wyobrażamy sobie początku jesieni bez tego dodatku! Model Zosma nowej polskiej marki Ryvca został wyprodukowany w Polsce z jedwabiu. Ta duża apaszka (90x90 cm) podbije wasze serca. Każdy będzie was pytał, gdzie ją upolowaliście! Cena to 249,90 zł, dostępna na stronie Ryvca.pl.

4. Respect? Owszem! Tej marki być może jeszcze nie znacie, ale powinniście poznać! Respect Life Style to marka, która produkuje wysokiej jakości t-shirty i longsleeve'y. Te modele posłużą wam z pewnością przez dłużej niż jeden sezon.

5. Scrunchies od marki Elementy. Gumka do włosów stworzona w duchu Zero Waste ze skrawków materiału. Świetny dodatek do wielu stylizacji. Delikatna dla włosów. Wszystkie gumki marki Elementy są wyjątkowe - szyte są ręcznie z różnej wielkości skrawków materiałów, które pozostają po szyciu innych produktów. Mogą nieznacznie różnić się wielkością i szerokością. I to w nich jest piękne!

6. Zgrabna, pleciona torebka Sangria z ozdobną zawieszką, którą możesz odpiąć i przyczepić do kluczy do projekt polskiej marki NAOKO. Świetnie sprawdzi się podczas wakacyjnych wyjazdów i łatwo spakujesz ją do bagażu jako dodatkowa torebka na codziennie wakacyjne wyjścia. Kosztuje teraz 92,95 zł.