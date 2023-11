Nie wiesz, jaki prezent wybrać na Dzień Matki? Koniecznie odwiedź perfumerie Douglas! W majowym wydaniu Beauty Stories pojawiło się mnóstwo propozycji, które zachwycą niejedną kobietę. Poniżej przedstawiamy subiektywne zestawienie, w którym prezentujemy nasze TOP 10!

1. LE COUVENT DES MINIMES Santa Cruz

Jeśli nie wiesz, co kupić na prezent, zawsze możesz wybrać wodę perfumowaną. Szczególnie, jeśli ma klasyczny zapach i eleganckie opakowanie. Taka jest właśnie LE COUVENT DES MINIMES Santa Cruz, woda perfumowana rodem z Francji o szlachetnych nutach zapachowych. W całości wegańska, sprawdzi się dla kobiet ceniących tradycję luksusowego perfumiarstwa. Do nabycia w dwóch pojemnościach: 50 ml /269 ZŁ, 100 ml / 439 zł.

2. Lanvin A girl in Capri, woda toaletowa

Alternatywą dla klasycznych zapachów jest świeża woda toaletowa. Sprawdzi się dla aktywnych kobiet, które lubią kosmetyki z nutką orzeźwienia. Nowa kwiatowo-cytrusowo-piżmowa kompozycja występująca w zapachu A girl in Capri marki Lanvin przywodzi na myśl włoskie wakacje. Jest delikatna i orzeźwiająca. To zdecydowany must-have w letniej kosmetyczce. 30 ml/ 149 zł.

3. YONELLE TRIFUSION EYE

Jeśli warto dbać o skórę, to szczególnie o tę wokół oczu. Wiedzą o tym dojrzałe kobiety, a coraz częściej pamiętają młodsze. Nic dziwnego - wygładzona i dobrze napięta skóra wokół oczu nadaje promienny wygląd i demaskuje oznaki zmęczenia. Kosmetyki pod oczy zawsze będą na topie, bo to inwestycja, która się zwraca. Proponujemy Ultra lift pod oczy marki YONELLE, który poprawia napięcie skóry, nawilża i regeneruje. Wygodny aplikator ułatwia nałożenie produktu. Możemy go stosować również na powieki. Często wybierany przez kobiety dojrzałe. Cena 249 zł/ 15 ml

4. Douglas Focus Nutri - Nourishing Serum-Oil

Ważny krok w pielęgnacji cery, który często bywa pomijany to nałożenie serum. Jest zwieńczeniem wszystkich zabiegów, które zrobiłyśmy wcześniej: demakijażu, peelingu, tonizacji. Kropelka serum to swoista wisienka na torcie dbania o cerę. Dlatego powinno być jak najlepsze! Douglas proponuje nam Nourishing Serum-Oil, czyli serum na bazie oleju jojoba, oleju arganowego, oleju z otrębów ryżowych i róży. Wspomaga nawilżenie, odżywienie, antyoksyadcję i regenerację skóry. To mini-spa dla naszej skóry. Cena za 30 ml to 119 złotych.

5. ICONIC Day To Slay

Klasyczny makijaż sprawdza się u każdego. Jeśli chcemy wydobyć piękno spojrzenia, lepiej wybrać neutralne kolory cieni. Warto zainwestować w dobrej jakości paletki. Kosmetyki prasowane są bardzo wydajne i mogą starczyć na bardzo długo. Nasza propozycja pochodzi od zupełnie nowej marki ICONIC. Paleta Day To Slay o 20 delikatnych odcieniach idealnie sprawdza się do klasycznych makijaży i podkreśla naturalne piękno oka. Cena 239 złotych za 360 gramów.

6. DOUGLAS Bronzing Powder

Zbliżające się lato sprawia, że chcemy mieć skórę muśniętą słońcem. Niestety, ta na wiosnę bywa jeszcze blada. Aby nadać cerze naturalną opaleniznę warto wybrać puder brązujący. Delikatnie ociepli on kości policzkowe i nada skórze promienny wygląd. Jeśli zawiera ciemniejsze i jaśniejsze odcienie efekt będzie bardziej naturalny. Idealny na tę porę roku będzie ten od Douglas z edycji limitowanej. Koszt to 85 złotych.

7. Beauty Box SENSAI, z produktem gwiazdą i 6 miniaturami / prezentami

Każdej kobiecie przydają się miniaturki. Można je zabrać w podróż, do pracy, na wieczorne wyjście. Najlepiej, gdy mamy ich cały zestaw! Warto zwrócić uwagę na Beauty Box Sensai. Zestaw zawiera miniatury: tusz do rzęs, lotion, emulsję i mydło do twarzy, olejek do do demakijażu i płatki pod oczy. Gwiazdą w boxie jest peeling o pojemności 40g. Dodatkowo jest pięknie zapakowany z i pewnością sprawdzi się na prezent. Komplet kosztuje 269 złotych.

8. DOUGLAS SOS Hydration

Dla odmiany coś lekkiego! 5 maseczek nawilżających z aktywnymi składnikami, które przydadzą się każdej kobiecie. Można stosować na twarz, usta, oczy, dłonie oraz stopy. Jeśli nie wiesz, co kupić - będą strzałem w 10! W maju cena promocyjna wynosi tylko 32,90 zł.

9. Giorgi Armani – Si Pasione

Chcesz podarować coś wyjątkowego? Kosmetyki Giorgio Armiani z linii Si są już niemal kultowe. Elegancki zestaw z wodą perfumowaną i mleczkiem do ciała spodoba się każdej kobiecie. Kosmetyki wyróżnia wyjątkowy zapach i mocne nawilżenie. Eleganckie opakowanie sprawia, że idealnie nadaje się na prezent. My chcemy właśnie taki! 30 ml i 75 ml / 289 zł.

10. Douglas Home Spa Seathalasso

Marzy ci się wypad do SPA? Już teraz możesz mieć choć namiastkę luksusu. Da ci ją Home Spa Seathalasso, woda toaletowa marki Douglas. Relaksujący, morski zapach przynosi uczucie harmonii i równowagi. Woda toaletowa 129 zł/ 100 ml

Co jeszcze znalazło się w nowym katalogu marki Douglas? Gorące trendy makijażowe przygotowane przez Neila Younga – ambasadora marki i makijażystę największych gwiazd. Ponadto ciekawy wywiad z Eduardo Ferreira, dyrektorem artystycznym Bobbi Brown. Przeczytasz też o topowych produktach marki Douglas, które dostały wyróżnienia wielu kobiecych czasopism. Ponadto - nowości zapachowe i pielęgnacyjne! A kto nie lubi być na bieżąco w świecie beauty? ;)

Przyjdźcie także na event marki Douglas w Galerii Mokotów! Już w tę sobotę, 25 maja 2019 przygotowano moc atrakcji i wrażeń z okazji nadchodzącego Dnia Matki. Nie może Was tam zabraknąć - to doskonała okazja, żeby sprawdzić nowości!

