Rozgość się w niezwykłym miejscu, nad brzegiem jeziora Ukiel, jednego z najpiękniejszych akwenów Mazur i największego w Olsztynie. Przystań to luksusowy hotel nad jeziorem zapewniający najwyższy standard usług i komfort na jaki zasługujesz. To miejsce idealne, w którym możesz spędzić czas z rodziną lub przyjaciółmi. A co jeśli powiedzielibyśmy ci, że możesz też tam spędzić sylwestra i święta Bożego Narodzenia? Zobacz zdjęcia i rozpłyń się...

Reklama