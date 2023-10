W poprzednim roku hitową torebką, wręcz obiektem pożądania wśród gwiazd na całym świecie, była kultowa "the pouch bag" od Bottega Veneta. Potem na chwilę została wyparta przez inny model tego samego domu mody - a mowa o "padded cassette", w której zakochała się m.in. Anna Lewandowska czy Joanna Przetakiewicz. Jaka torebka tym razem będzie w 2021 roku pozycją "must have" w szafie każdej gwiazdy i influencerki? Brytyjski Vogue już orzekł jednogłośnie, że tym razem będzie to "curve bag" od Alexandra McQueena. Jak wygląda "curve bag"? Ile trzeba zapłacić za topową torebkę tego roku?

"Curve bag" - obiekt pożądania 2021

Najnowsza kolekcja Alexandra McQueena stawiała przede wszystkim na kształt, objętość, skupienie na sylwetce i próbę jej zniekształcenia. W kolekcji nie zabrakło długich płaszczy z podkreślonymi, wręcz nadmuchanymi ramionami, zdekonstruowanych spódnic czy gorsetowych sukienek z tiulem w roli głównej. Totalną nowością okazały się w dodatki, w tym hitowa "curve bag", przypominająca kształtem wiaderko. "Curve bag" ma kubełkowy regularny kształt, prosty regulowany pasek, wykonana jest z gładkiej skóry.

Tak wygląda "curve bag" od Alexandra McQueena. Torebka jest dostępna w pięciu kolorach: niebieskim połączonym z czernią, zielonym oraz w spokojniejszych barwach: klasycznej czerni, karmelowym brązie i pudrowym różu. Dom mody McQueen w przypadku torebek stawia na czyste i mało rzucające się w oczy kolory. Taka torebka dzięki temu będzie pasować do wszystkiego.

"Curve bag" to bardzo prosta i praktyczna propozycja na sezon wiosenno-letni 2021. Jej cena to ok. 5900 złotych.

Czy swoją prostotą przebije poprzednie hitowe modele od Bottegi Venety - czyli "pouch bag" i "padded cassette"?