Wszystkie produkty marki Garnier globalnie, są oficjalnie ‘cruelty free’ – marka otrzymała certyfikat przyznany przez Cruelty Free International (w ramach programu Leaping Bunny), wiodącą organizację działającą na rzecz zaniechania testów na zwierzętach oraz wprowadzenia złotego standardu w dziedzinie biznesu wolnego od okrucieństwa.

Garnier jest jedną z największych, globalnych marek, jaką organizacja Cruelty Free International kiedykolwiek dopuściła do udziału w programie Leaping Bunny. To ogromny krok nie tylko dla Garnier, lecz dla całej branży kosmetycznej.

Michelle Thew, Cruelty Free International CEO: „Garnier jest globalną marką, którą znają wszyscy. Współpraca i pomoc w zniesieniu praktyk testowania kosmetyków na zwierzętach oraz oficjalne potwierdzenie certyfikatu Cruelty Free International w ramach programu Leaping Bunny, to bardzo ważny moment. Trwało to wiele miesięcy, ale Garnier bardzo dokładnie sprawdził każdego dostawcę i pochodzenie składników, co daje nam całkowitą pewność wyników.”

Program Leaping Bunny wymaga od marki zbadania, według najwyższych standardów, całego łańcucha dostaw nie tylko w Unii Europejskiej lecz na całym świecie. Dotyczy to wszystkich surowców i poszczególnych składników, pod kątem wykluczenia jakichkolwiek przypadków testowania na zwierzętach. Zatwierdzenia wymagają wszystkie gotowe wyroby danej marki – poszczególne produkty nie podlegają indywidualnemu zatwierdzeniu.

W przypadku marki Garnier certyfikacja wymagała uzyskania deklaracji od ponad 500 dostawców, którzy pozyskują ponad 3000 różnych składników z całego świata. Przez wiele miesięcy Garnier i Cruelty Free International wspólnie pracowali nad zebraniem tych dowodów i zagwarantowaniem, aby każdy produkt z globalnego portfolio Garnier mógł zostać oficjalnie opatrzony logotypem programu Leaping Bunny organizacji Cruelty Free International – powszechnie uznany znak, świadczący o tym, że produkt został wytworzony w sposób wolny od okrucieństwa. Ten rygorystyczny proces zapewnia, że konsumenci mogą kupować produkty Garnier z pewnością, że spełniają one surowe kryteria programu Leaping Bunny.

„Garnier jest zaangażowany w wyeliminowanie testów na zwierzętach od 1989 roku. Oficjalna akredytacja organizacji Cruelty Free International w ramach programu Leaping Bunny jest prawdziwym kamieniem milowym i stanowi ważny element naszej strategii Garnier Green Beauty. Dziś Garnier robi kolejny proekologiczny krok w kierunku stania się w pełni zaangażowaną, prawdziwie zrównoważoną, przejrzystą marką, która dostarcza nam wszystkim piękno w zgodzie z naturą.” - mówi Adrien Koskas, globalny prezes marki Garnier.

Badania Garnier zostały zakończone pod koniec przełomowego roku dla marki. W 2020 r. Garnier ogłosił inicjatywę Garnier Green Beauty, której celem jest w pełni kompleksowe podejście do zrównoważonej działalności, wymagającej przekształcenia wszystkich ogniw łańcucha wartości Garnier i radykalnego zmniejszenia wpływu marki na środowisko naturalne. Więcej informacji o programie Green Beauty można znaleźć na www.garnier.pl/green-beauty.

Uruchomieniu strategii Garnier Green Beauty towarzyszy seria ważnych proekologicznych innowacji. Każdy nowy produkt realizuje zobowiązania marki podjęte w ramach Green Beauty i jest teraz oficjalnie zatwierdzony przez organizację Cruelty Free International w ramach programu Leaping Bunny.