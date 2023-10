Ten projekt to totalny odlot! Brygida Handzlewicz-Wacławek oraz Justyna Przygońska spędziły tu wiele wieczorów. 10 lat temu Charlotte dopiero zaczynała wrastać w mapę miasta, dziś nie można wyobrazić sobie bez niej stolicy. O The Odder Side nikt wtedy jeszcze nie słyszał. Dziś to dwie prężnie działające marki, które łączy kilka wspólnych elementów: Warszawa i ekspansja poza stolicę oraz prowadzenie biznesu ramię w ramię z przyjaciółką u boku, zawsze z nutą francuskiego sznytu.

Dwie Justyny oraz Brygida spotkały się jednego wrześniowego wieczoru zupełnie towarzysko. Przy karafce wina i ulubionych makaronikach stwierdziły: „Dziewczyny, napiszmy wspólną historię. Przecież tyle nas łączy!”.

Limitowana kolekcja składa się z bluzy w odcieniu błękitu charakterystycznego dla Charlotte oraz białej z nadrukiem z nazwą bistro. Czy to świetny prezent dla miłośniczki knajp w okolicy Placu Zbawiciela, a zwłaszcza Charlotte? Owszem! Na Święta IDEALNY!