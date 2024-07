Mini, obcisły top do pępka, wysokie buty na platformach, a na dodatek mnóstwo brokatu - stylizacja Taylor Swift na pewno spodobałaby się dziewczynom ze Spice Girls! Ten inspirowany latami 90. look Taylor zaprezentowała na imprezie w jednym z kalifornijskich klubów. Piosenkarka miała na sobie srebrny , błyszczący komplet Aqua, a także sandały Prady i torebkę od Jimmy'ego Choo. Naszym zdaniem jej imprezowa stylizacja to strzał w dziesiątkę! Mamy rację?

