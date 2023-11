1 z 5

Samoopalacz

To pierwszy, podstawowy krok. Bez niego nie uzyskasz efektu naprawdę złocistej skóry! Wybierz koniecznie ten przeznaczony do opalania twarzy, bo tylko taki będzie miał na tyle płynną, lekką konsystencję, by było możliwe jego precyzyjne nakładanie. Od tego do ciała różni się też formułą - ma nieco inne i inaczej skomponowane składniki opalające, by efekt był stopniowy i bardziej subtelny, niż tego oczekujesz, opalając np. nogi. Samoopalacz nakładaj w mini-minidawkach, bardzo dokładnie rozprowadzając go na twarzy i dokładnie rozsmarowując także poniżej żuchwy. Samoopalacz Sun Bronze Venita da ci piękny odcień opalenizny już po… dwóch godzinach od jego aplikacji! Kosztuje 9 zł.