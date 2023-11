Ile byś dała, żeby twoje włosy były naprawdę piękne: lśniące, sprężyste, gładkie i gęste? Inwestując w nową maskę Russian Amber Imperial Gold Philip B. musiałabyś… sporo! Nowy kosmetyk kultowej i najbardziej luksusowej linii marki kosztuje tyle, co połowa dobrych wakacji. Czy jest tego wart?

Reklama

Russian Amber Imperial Gold Philip B.: złoto w pielęgnacji

Linia kosmetyków Russian Amber marki Philip B.to superluksusowa gama produktów do włosów. Nowa, złota maska Imperial Gold jest jej ukoronowaniem. Mieni się złotem i ratuje wszystkie rodzaje włosów. Dzięki peptydom z grochu działa odżywczo, rewitalizująco, nawilżająco i regenerująco, do tego wzmacnia włosy: pomaga im wzrastać i zapobiega ich wypadaniu. Chroni je też przed działaniem wysokiej temperatury podczas stylizacji prostownicą, suszarką i lokówką. To nie koniec! Zapobiega też rozdwajaniu się końcówek i łamaniu się włosów. Jest idealna do włosów suchych, zniszczonych i farbowanych (o otwartych łuskach), ale… nie obciąża cienkich i delikatnych.

Mat. prasowe

Efekt? Włosy są pełne blasku, elastyczne i mocne. Rosną zdrowo, mniej wypadają, nie plączą się, nie łamią i nie kruszą. Maska ma do tego piękny zapach i eleganckie opakowanie. Ile kosztuje ten ideał?

Mat. prasowe

Luksus kosztuje - maska Russian Amber Imperial Gold Philip B. kosztuje 1099 zł. Skusisz się?