Jeśli zastanawiacie się jakie marki wpierają młode talenty z branży fashion, to warto przyjrzeć się działaniom marki Duplo firmy Ferrero. Duplo to orzechowo-chrupiący batonik, który stawia na młodych! Angażując się jako partner w pokazy i imprezy fashion, szczególnie wspiera debiutujące polskie talenty. Jakie są wyniki tych działań? Robią wrażenie! Zobacz, co działo się na Fashion Designer Awards 2019, Łódź Young Fashion 2019 czy finale Złotej Nitki 2019 - jednych z najbardziej gorących imprez w świecie mody!

Fasion Designer Awards 2019 z Duplo

Marka Duplo była głównym partnerem 10. edycji FDA 2019: „Be Italian, Be Glamour”, prestiżowego konkursu dla młodych projektantów. Zwycięzcą został Adrian Krupa - student łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Laureat razem z Duplo pojechał na targi White Milano. Warto podkreślić, że Krupa przygotował także sukienkę inspirowaną batonikiem Duplo, którą zaprezentował przed szeroką publicznością podczas Flesz Fashion Night 2019. Dla młodego projektanta była to doskonała okazja, by pokazać swój warsztat i sposób widzenia mody.

Zobacz wideorealcję z imprezy:

Duplo na Łódź Young Fashion Award 2019

Kolejną inicjatywą Duplo była organizacja kreatywnych warsztatów na Łódź Young Fashion 2019. Uczestnicy, zainspirowani batonikiem, tworzyli autorskie projekty t-shirtów. Rzecz wydaje się prosta, ale też pokazuje, na ile kreatywnie potrafimy myśleć!

Batonik Duplo obecny był także na finałowej gali ogólnopolskiego konkursu Złotej Nitki 2019. Zwycięzcą konkursu został Maciej Jóźwicki. Jego kolekcja prezentowała odważny styl i nowe spojrzenie na światowe trendy. Doskonale wpisała się w hasło przewodnie tegorocznej edycji konkursu, którym była "Przyszłość". Nagrodę główną wręczył projektant Mariusz Przybylski.

Zobacz wyjątkowe kreacje projektanta:

Kulminacją tygodnia pełnego ciekawych wydarzeń była finałowa gala międzynarodowego konkursu Łódź Young Fashion Awards 2019. Do rywalizacji stanęło 12 projektantów mody z całego świata, których prace miały odnosić się do tematu „Metropolis”. Jednym z finalistów był również Adrian Krupa, który ponownie zachwycił swoją modową interpretacją tematu i przygotował kolekcję „FUN”.

Konkurs skierowany był zarówno do profesjonalnych projektantów, jak i debiutantów urodzonych po 1989 roku. Główną nagrodę - 30 tys. euro - zdobyła Marlou Breuls za awangardową "The icon collection". Artystce nagrodę wręczył Wiceprezydent Miasta Łodzi. To było wyjątkowe wydarzenie!

Niezmiernie cieszymy się, że marka Duplo inspiruje młodych i wspiera branżę fashion oraz czekamy na kolejne jej inicjatywny! Koniecznie śledźcie tę markę na instagramowym profilu @batonikduplo – tam zobaczycie świat fashion od backstage’u!

#batonikduplo #duploinspiruje

