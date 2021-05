Ta fryzura to najgorętszy trend wiosny i lata 2021. Instagramerki ją uwielbiają

Irokez to jedna z bardziej awangardowych fryzur. Jest kojarzona przede wszystkim z kulturą punkową i stylem rockowym, ale coraz częściej wykonuje się ją na wieczorowe wyjścia, a nawet do pracy. Irokeza najłatwiej wykonać na włosach krótkich , jednak posiadaczki długich włosów także mogą go zrobić. Niestety układanie włosów może potrwać nawet godzinę, ale efekt końcowy na pewno jest tego wart. Przeczytaj instrukcję krok po kroku i spróbuj wykonać irokeza samodzielnie w domu. Niezależnie od długości włosów przygotuj: suszarkę, szczotki do modelowania włosów, kosmetyki stylizacyjne – mocny lakier do włosów, pastę matującą, piankę do włosów lub inne kosmetyki, które już wypróbowałaś i dobrze działają na twoje włosy. Przyda się także prostownica lub karbownica, ale zależy to już od konkretnego sposobu układania włosów. Przede wszystkim umyj włosy, lekko podsusz i u nasady wgnieć piankę. Irokez z krótkich włosów Wyznacz środkowe pasmo, które będzie irokezem – możesz je chwilowo związać gumkami lub podpiąć spinkami. Boczne pasma przygładź, by jak najmocniej przylegały do skóry – pomoże ci pasta matująca. Środkową część rozpuść, unieś i modeluj na szczotce. Zaczesz do tyłu i mocno tapiruj, ale tylko u nasady! Końce możesz zaprasować dodatkowo prostownicą. Spryskaj całość lakierem. Irokez z włosów półdługich Wyznacz środkowe pasmo, które będzie irokezem i zwiąż je. Boczne pasma przypnij wsuwkami do głowy i przygładź pomagając sobie lakierem lub pastą matującą. Środkową część natapiruj u nasady. Utrwal lakierem. Irokez z włosów długich Przy długich włosach trudno jest zrobić eleganckiego...