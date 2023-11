1 z 12

Świeta coraz bliżej! Czy masz prezenty dla najbliższych? Jeśli twój Mikołaj może być (bardzo) hojny, podaruj świecę zapachową Dyptique!

Świece z Paryża

Świece zapachowe Dyptique to pachnący… paryski szyk! Historia marki rozpoczęła się w 1961 roku, kiedy trzech przyjaciół - Desmond Knox-Leet, Christiane Gautrot i Yves Coueslant - otworzyło sklep na bulwarze Saint Germain w Paryżu. Dwa lata później zaprezentowali swoją pierwszą świecę o zapachu głogu. Teraz Dyptique to szeroka gama wyjątkowych aromatów i synonim luksusu w paryskim stylu.

Paryskie święta

Tegoroczna kolekcja świąteczna to przede wszystkim trzy świece zapachowe: czerwona Amande Gourmande, która pachnie migdałem i tonkowcem wonnym, zielona Cerf Sapin o zapachu sosny i cedru, oraz niebieska Ambra Stella z nutami wanilii, żywicy benzoinowej i lawendy. W perfumerii GaliLu wszystkie można kupić w dwóch pojemnościach: 190 g kosztuje 260 zł, a 70 g - 135 zł.

Zapachniało Świętami?

Klimat świąt, równie dobrze jak aromaty świec, oddaje świąteczny film Dyptique, który opowiada historię trzech wędrowców, którzy wyruszyli w daleką podróż… Obejrzyj, to piękna animacja!

W kolekcji świątecznej Dyptique znajdziesz także zestawy świąteczne oraz drobiazg, który nas zachwyca - karuzelę do świeczek! W naszej galerii zobaczysz, co to za cudo!

