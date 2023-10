Najpiękniejszy prezent na święta to taki prosto z serca. Co można podarować bliskiej osobie, żeby było równocześnie piękne, eleganckie i żeby zawsze mogła mieć to przy sobie? Jak pokazać jej, że jest ważna? Wbrew pozorom to proste – wystarczy wybrać biżuterię Lilou. Projekty tej polskiej marki wyróżniają się nie tylko wyjątkowym i modnym designem, ale i możliwością personalizacji. Dzięki temu prezent stanie się nie tylko ładny, a przede wszystkim osobisty. A tego najbardziej chce każda kobieta – żeby wiedzieć, że jest dla kogoś wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju. Potwierdzają to redaktorki Party.pl :). Zobacz, co marka Lilou przygotowała w tym roku na święta!

Moc personalizacji

Naszyjnik z pozłacanym nieśmiertelnikiem - 318 zł, naszyjnik z cyfrą - 138 zł, naszyjnik z literką M - 247 zł, bransoleta California - 219 zł.

Święta to czas okazywania uczuć i celebrowania relacji. Idealny prezent nie tylko wywoła uśmiech i rozpali serce, ale także będzie zawierał w sobie wyjątkową symbolikę. Dlatego świetnym pomysłem będzie naszyjnik z cyferką (np. na rocznicę związku) lub literką z inicjałem imienia ukochanej osoby. Innym pomysłem jest osobista dedykacja – możesz wygrawerować datę, motto a nawet wyznanie na wybranej przez siebie biżuterii. Według nas doskonale sprawdzi się do tego pozłacany naszyjnik à la nieśmiertelnik albo designerska bransoleta. W te święta podaruj uczucia!

Gwiazdozbiór

Naszyjnik z pozłacaną gwiazdką na klasycznym łańcuszku - 209 zł, naszyjnik multistars z 5 gwiazdkami - 199 zł, bransoletka na łańcuchu - 287 zł, kolczyki koła pozłacane z gwiazdkami z masy perłowej- 297 zł.

Gwiazdka to zdecydowany symbol świąt. Jednak biżuteria z tym motywem jest wręcz stworzona dla kobiety, która kocha być w centrum uwagi i nie boi się sięgać… gwiazd! Możesz jej podarować bransoletkę na złotym łańcuchu, która idealne sprawdzi się w roli talizmanu przynoszącego szczęście. Bliska ci osoba uwielbia modę? Wybierz dla niej kolczyki w kształcie gwiazd z masy perłowej – będzie zachwycona. Tym subtelniejszym paniom blasku i pewności siebie może dodać delikatny łańcuszek z 5 małymi gwiazdkami albo naszyjnik z osobistym grawerunkiem. Pamiętaj – biżuteria ma naprawdę wielką moc!

W blasku

Naszyjnik łańcuch No. 1 z zawieszkami - 488 zł, naszyjnik łańcuch No.1 z aniołkiem - 428 zł, kolczyki Olive z zielonym kwarcem - 319 zł, pierścionek Biarritz z kamieniami szlachetnymi - 389 zł.

Nie da się ukryć, że kobiety lubią błysk! Zwłaszcza wyjątkowych kamieni, które posiadają szczególne moce. Czy wiesz, że kwarc zwany jest kamieniem uczuć, a każdy z jego kolorów symbolizuje wartości takie jak miłość czy nadzieja? Te magiczne kamienie znajdziesz w trzech uroczych medalikach zawieszonych na łańcuszku. Innym pomysłem jest naszyjnik z fioletowym kwarcem i aniołkiem. Gwarantujemy, że te dwie propozycje podbiją serca romantycznych minimalistek. Dla kobiet, które lubią się wyróżniać, proponujemy spektakularne kolczyki z zielonym kwarcem albo oryginalny pierścionek z prasolitem, cytrynem i kwarcem. Let’s shine!

Biżuteria Lilou to talizmany najpiękniejszych emocji. Z pewnością rozgrzeją serce i wywołają uśmiech na twarzy. A my po cichu liczymy, że ten tekst zobaczy ktoś z naszych bliskich i pod choinką znajdziemy pudełeczko z napisem Lilou :).

